سردار منتظرالمهدی ضمن تبیین استراتژی‌های جدید پلیس در مقابله با جرایم، از موفقیت‌های چشمگیر در افزایش نرخ کشفیات در بازه زمانی ۷ ماهه اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی پلیس با اشاره به تکیه بر هوش عملیاتی در حوزه جرایم عمومی، اعلام کرد: دراین بازه زمانی نرخ کشفِ به وقوع سرقت‌ها به رقم ۶۱ درصد رسیده است.  به طوری که ۳۰ درصد از این کشفیات مربوط به عملکرد سال گذشته و ۳۱ درصد مربوط به تلاش‌های فشرده در سال جاری است.

وی همچنین از استرداد ۶۶ درصدی اموال مسروقه به مالباختگان خبر داد که این امر حکایت از دقت در فرآیند کشف وتوجه به دستیابی افراد به اموال مسروقه اشان  است.

سخنگوی فراجا با اشاره به تمرکز پلیس بر امنیتِ معیشت و کاهش فشار بر کسب‌وکارها، گفت: در حوزه سرقت‌های معیشتی، از جمله سرقت محموله، بار و کالا، با بهره‌گیری از اشرافیت اطلاعاتی،  نرخ وقوع این جرایم  ۳۲ درصد کاهش و ۲۱۶ سارق محموله و بار را به بند قانون سپرده شد.

وی در ادامه افزود: در حوزه سرقت‌های خیابانی نیز، با تلاش‌های کارکنان پلیس ، وقوع جرایم قاپ‌زنی ۱۲ درصد کاهش یافته و همزمان، نرخ کشفیات در این حوزه  ۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

سردار منتظرالمهدی در بخش دیگری از سخنان خود، به مقابله با جرایم اقتصادی و مقابله با تخلفات در بازار اشاره کرد و گفت: در حوزه مبارزه با احتکار، عملکرد پلیس جهش ۳ برابری داشته است. در سال جاری، بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های احتکار منجر به کشف شده و ۶۲۷ متخلف بازداشت شده‌اند. همچنین در حوزه قاچاق کالا، شاهد افزایش ۲۰ درصدی در نرخ دستگیری‌ها نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.

سخنگوی پلیس با اشاره به اقدامات فراجا در راستای حفظ دارایی‌های ملی، افزود: در این ایام  از خروج غیرقانونی بیش از ۷۱ میلیون و ۸۰۷ هزار لیتر سوخت از کشور جلوگیری به عمل آمده و  رصد مسیرهای غیرقانونی کماکان مورد توجه پلیس است .

سردار منتظرالمهدی در پایان، با تأکید بر اینکه امنیتِ معیشتی، مسئولیتی مشترک میان تمام مردم است، از شهروندان خواست تا با گزارش هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه تجارت و احتکار و سرقت، در بازگشت ثباتِ اقتصادی جامعه مشارکت کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: دستگیری سارق ، دستگیری محتکران
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