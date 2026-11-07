باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ سرئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیر اجرایی سرشماری استان یزد در بازدید از ستاد‌های سرشماری نفوس و مسکن شهرستان‌های مهریز و تفت، ضمن تشریح آخرین وضعیت روند سرشماری، به شبهات موجود پیرامون محرمانگی اطلاعات پاسخ داد و بر نقش کلیدی آمار دقیق در جذب بودجه و توسعه همه‌جانبه استان تأکید کرد.

مجید دهقانی‌زاده در گفتگوی اخیر خود با فرمانداران شهرستان‌های مهریز و تفت و معاونان فنی و اموزشی سرشماری این شهرستان‌ها با اشاره به پیشرفت مطلوب فرایند سرشماری مطابق با برنامه‌زمان‌بندی‌شده، اظهار داشت: خوشبختانه با همراهی و همکاری خوب مردم شریف استان، روند کار بدون مشکل خاصی در حال پیگیری است و تاکنون حدود ۵۰ درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده در میدان محقق شده است.

اطلاعات مردم در حصار محرمانگی؛ خط بطلان بر شایعات یارانه و کالابرگ

دهقانی‌زاده با صراحت به دغدغه‌های برخی شهروندان اشاره و خاطرنشان کرد: اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این طرح کاملاً محرمانه بوده و صرفاً در اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌گیرد.

به گفته وی، نتایج و خروجی‌های آن نیز منحصراً در راستای برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با قاطعیت هرگونه ارتباط میان این اطلاعات با مباحث یارانه، کالابرگ یا مسائل معیشتی را رد کرد و افزود: به مردم عزیز اطمینان خاطر می‌دهیم که جای هیچ‌گونه شائبه‌ای وجود ندارد و هدف از این سرشماری صرفاً ثبت دقیق جمعیت برای ترسیم نقشه راه آینده است.

بودجه و امکانات استان، در گرو ثبت دقیق جمعیت

مدیر اجرایی سرشماری استان یزد با اشاره به اهمیت حیاتی همکاری عمومی هشدار داد: اگر اقلام آماری یا جمعیت خانوار‌ها به‌طور کامل ثبت نشود، به‌تبع آن تخصیص اعتبارات، بودجه و امکانات کمتری را برای استان و شهرستان‌ها در پی خواهد داشت؛ موضوعی که به صورت زنجیره‌وار بر تمامی ابعاد توسعه، رفاه و خدمات‌رسانی تأثیرگذار است.

دهقانی‌زاده با تأکید بر لزوم «اقناع محلی» به دلیل ویژگی‌های خاص فرآیند جمع‌آوری داده‌ها، از مردم شریف استان خواست تا در صورت مراجعه مأموران آمارگیر به درب منازل، نهایت همکاری را با این عزیزان داشته باشند تا داده‌هایی باکیفیت و دقیق حاصل شود.

جزئیات پیامک‌های رسمی مرکز آمار و سامانه «دولت من»

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در خصوص افرادی که اطلاعات‌شان به‌طور کامل در سامانه‌های آماری موجود نیست، گفت: برای این دسته از افراد، پیامک ویژه‌ای صرفاً با سرشماره رسمی مرکز آمار ایران و بدون درج هیچ‌گونه لینک ارسال می‌شود.

دهقانی‌زاده از شهروندان درخواست کرد: به محض دریافت این پیامک، شخصاً به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند («دولت من») مراجعه کرده و نسبت به تکمیل و خوداظهاری اطلاعات خود اقدام کنند تا هیچ‌یک از ساکنان نقاط مشخص شده استان از قلم نیفتاده و جمعیت واقعی شهرستان محل سکونت به طور کامل لحاظ شود؛ چرا که بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت‌های بودجه‌ای استان در گرو همین اعداد و ارقام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پایان با یادآوری اینکه این مرحله تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد، از شهروندان خواست تا با تسریع در ارائه و تکمیل داده‌ها، پشتوانه علمی و آماری محکمی را برای برنامه‌ریزی‌های آینده استان فراهم سازند.