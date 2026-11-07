فرمانده انتظامی شهرستان فنوج از شهادت یکی از معتمدان شهرستان فنوج در حمله مسلحانه افراد ناشناس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین احمدزاده اظهار داشت: در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس مولوی محمدیوسف قاضی، از معتمدان و چهره‌های صلح‌جوی منطقه، سرطایفه قاضی و فرمانده قرارگاه دسته رزمی محترم‌آباد، در مسیر روستای گز مهراب‌خان به شهادت رسید

فرمانده انتظامی شهرستان فنوج افزود: این حادثه در مسیر دهستان محترم‌آباد به سمت شهرستان فنوج و در حالی رخ داد که نامبرده با خودروی شخصی خود در حال تردد بود.بر اساس اطلاعات اولیه، احتمال می‌رود این حادثه توسط عناصر یک گروهک تروریستی صورت گرفته باشد.

وی تصریح کرد: مولوی محمدیوسف قاضی به‌عنوان فردی معتمد، صلح‌جو و از بزرگان طایفه قاضی شناخته می‌شد و در برقراری صلح و حل‌وفصل اختلافات نقش داشت.

وی ادامه داد: در پی وقوع این اقدام ناجوانمردانه، شناسایی و دستگیری عاملان این حمله در دستور کار ماموران انتظامی و امنیتی قرار گرفته و تلاش‌ها برای دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد که اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.