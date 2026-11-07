فرمانده انتظامی شهرستان فنوج از شهادت یکی از معتمدان شهرستان فنوج در حمله مسلحانه افراد ناشناس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین احمدزاده اظهار داشت: در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس مولوی محمدیوسف قاضی، از معتمدان و چهره‌های صلح‌جوی منطقه، سرطایفه قاضی و فرمانده قرارگاه دسته رزمی محترم‌آباد، در مسیر روستای گز مهراب‌خان به شهادت رسید

فرمانده انتظامی شهرستان فنوج افزود: این حادثه در مسیر دهستان محترم‌آباد به سمت شهرستان فنوج و در حالی رخ داد که نامبرده با خودروی شخصی خود در حال تردد بود.بر اساس اطلاعات اولیه، احتمال می‌رود این حادثه توسط عناصر یک گروهک تروریستی صورت گرفته باشد.

وی تصریح کرد: مولوی محمدیوسف قاضی به‌عنوان فردی معتمد، صلح‌جو و از بزرگان طایفه قاضی شناخته می‌شد و در برقراری صلح و حل‌وفصل اختلافات نقش داشت.

وی ادامه داد: در پی وقوع این اقدام ناجوانمردانه، شناسایی و دستگیری عاملان این حمله در دستور کار ماموران انتظامی و امنیتی قرار گرفته و تلاش‌ها برای دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد که اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: حمله تروریستی ، حادثه تروریستی
خبرهای مرتبط
شهادت یک نفر از کارکنان نیروی زمینی ارتش در حمله تروریستی در جنوب شرق کشور
کشف ۷۱ قبضه سلاح در مرزهای سیستان و بلوچستان
خنثی سازی عملیات تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۱:۴۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
تسلیت بلوچستان ،تسلیت ایران
۲
۱۸
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
روحش شاد تسلیت ب خانواده ایشان 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۱
۱۶
پاسخ دادن
آخرین اخبار
شهادت یکی از معتمدان شهرستان فنوج
عاملان ترور شهروند فنوجی تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند
اجرای عملیات خط‌کشی ۳۲۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان
تحول در امنیت غذایی سیستان و بلوچستان؛ از خودکفایی تا تبدیل شدن به قطب صادرات مرغ در جنوب شرق
کشف ۷۱ قبضه سلاح در مرزهای سیستان و بلوچستان