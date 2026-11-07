سرپرست مدیریت بحران استان لرستان گفت: راه ارتباطی ۱۲۰ روستای استان مسدود شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - صفری‌راد، سرپرست مدیریت بحران استان لرستان، از ثبت میانگین ۳۰ میلی‌متر بارندگی در سطح استان تا ساعت ۷ صبح خبر داد و گفت: همزمان با فعالیت سامانه بارشی، بارش‌ها در برخی مناطق استان مشکلاتی را در حوزه راه‌های ارتباطی، برق و گازرسانی به وجود آورده است.

وی با اشاره به شرایط مناطق کوهستانی استان اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر، دو مورد مشکل در مناطق سپیددشت و زز و ماهرو گزارش شده که به دلیل شرایط جغرافیایی و کوهستانی بودن منطقه، راه‌های ارتباطی حدود ۱۲۰ روستا مسدود شده است.

سرپرست مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه عملیات بازگشایی مسیرها در حال انجام است، افزود: در حوزه زز و ماهرو نیز راه‌های ارتباطی ۵۰ روستا قطع شده بود که نیروهای مربوطه در حال بازگشایی و برقراری ارتباط با این روستاها هستند.

صفری‌راد همچنین از اختلال در شبکه برق‌رسانی برخی مناطق خبر داد و تصریح کرد: برق حدود ۱۰۰ روستای استان قطع شده است که گروه‌های عملیاتی و نیروهای فنی در حال انجام تعمیرات و رفع مشکلات برای برقراری مجدد برق هستند.

وی ادامه داد: در بخش گازرسانی نیز گاز ۸ روستای استان قطع شده بود که عملیات ترمیم و رفع مشکل در این مناطق در حال انجام است.

عملکرد مطلوب لایروبی در دورود و خرم‌آباد

سرپرست مدیریت بحران لرستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر بارندگی‌ها خاطرنشان کرد: عملیات لایروبی در شهرستان‌های دورود و خرم‌آباد به‌خوبی انجام شده و اقدامات صورت‌گرفته در این مناطق در مدیریت روان‌آب‌ها مؤثر بوده است.

صفری‌راد در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت شرایط در مناطق بالادست و پایین‌دست رودخانه‌ها گفت: چنانچه در مسیر رودخانه‌های بالادست خطری پیش‌بینی یا مشاهده شود، هماهنگی‌های لازم برای اطلاع‌رسانی و انجام اقدامات پیشگیرانه در مناطق پایین‌دست استان صورت خواهد گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط کوهستانی برخی مناطق و تداوم عملیات بازگشایی راه‌ها و رفع اختلالات زیرساختی، اقدامات دستگاه‌های مسئول برای بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی ادامه دارد.

برچسب ها: روستاها ، سیل و آبگرفتگی ، لرستان
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