باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دوم احمدزاده، فرمانده انتظامی شهرستان فنوج، اظهار داشت: در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس به یکی از شهروندان شهرستان فنوج به نام «یوسف شمس‌الحق قاضی»، وی هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. این حادثه در مسیر دهستان محترم‌آباد به سمت شهرستان فنوج و در حالی رخ داد که نامبرده با خودروی شخصی خود در حال تردد بود.

وی افزود: در پی وقوع این اقدام ناجوانمردانه، شناسایی و دستگیری عاملان این حمله در دستور کار مأموران انتظامی و امنیتی قرار گرفته و تلاش‌ها برای دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان فنوج خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.