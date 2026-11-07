فرمانده انتظامی شهرستان فنوج، اظهار داشت: در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس به یکی از شهروندان شهرستان فنوج به نام «یوسف شمس‌الحق قاضی»، وی هدف حمله قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دوم احمدزاده، فرمانده انتظامی شهرستان فنوج، اظهار داشت: در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس به یکی از شهروندان شهرستان فنوج به نام «یوسف شمس‌الحق قاضی»، وی هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. این حادثه در مسیر دهستان محترم‌آباد به سمت شهرستان فنوج و در حالی رخ داد که نامبرده با خودروی شخصی خود در حال تردد بود.

 وی افزود: در پی وقوع این اقدام ناجوانمردانه، شناسایی و دستگیری عاملان این حمله در دستور کار مأموران انتظامی و امنیتی قرار گرفته و تلاش‌ها برای دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد.

 فرمانده انتظامی شهرستان فنوج خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: ترور ، نیروی انتظامی
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