باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - زاغری، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به تکالیف قانونی این ستاد در زمینه هوشمندسازی مقابله با قاچاق کالا اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد سامانه‌های هوشمند در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که به نوعی در فرآیند واردات، صادرات و گردش کالا در کشور نقش دارند، از جمله مأموریت‌های محول‌شده به دستگاه‌هاست.

وی افزود: پس از ایجاد سامانه‌های دیجیتال و به‌روز در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، ضروری است اطلاعات و ظرفیت این سامانه‌ها در یک بستر واحد تجمیع شود تا امکان مقابله هوشمند با قاچاق کالا و مدیریت فرآیندهای مرتبط فراهم شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این اقدام در ستاد در حال انجام است، تصریح کرد: در همین راستا سامانه رصد هوشمند و مبارزه با قاچاق کالا راه‌اندازی شده و طی ماه‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است.

زاغری ادامه داد: با بهره‌گیری از این سامانه، در حال حرکت از مدیریت تعقیب‌گرایانه قاچاق به سمت مدیریت پیش‌بینی‌گرانه هستیم؛ به این معنا که با بررسی فرآیندهای واردات و صادرات کالا می‌توان گلوگاه‌ها و منافذی را که قاچاق از طریق آنها به کشور وارد یا از آن خارج می‌شود، شناسایی کرد و پیش از وقوع تخلف، برای مقابله با آن اقدام کرد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با قاچاق سوخت گفت: دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت که از سال ۱۴۰۳ تدوین و پیگیری آن آغاز شده بود، در مهرماه ۱۴۰۴ در هیئت وزیران به تصویب رسید و ابلاغ شد. اجرای این دستورالعمل در مدت یادشده دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته است.

زاغری افزود: یکی از نتایج اجرای این دستورالعمل، به صفر رسیدن واردات روزانه ۴ تا ۸ میلیون لیتر سوخت در سال ۱۴۰۴ بوده است.

وی با تأکید بر اینکه منظور از سوخت در این آمار، نفت‌گاز یا همان گازوئیل است، گفت: ممکن است در این زمینه برای مخاطبان ابهامی ایجاد شود، اما آمار مطرح‌شده مربوط به بنزین نیست و به نفت‌گاز اختصاص دارد.

قاچاق روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت در سال ۱۴۰۲

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ابعاد قاچاق سوخت در سال‌های گذشته اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، حجم قاچاق سوخت در سال ۱۴۰۲ روزانه حدود ۲۱ میلیون لیتر برآورد می‌شد که ارزش سالانه آن به حدود ۸ میلیارد دلار می‌رسید و نزدیک به یک‌سوم ارزش دلاری قاچاق کالا در کشور را شامل می‌شد.

وی با بیان اینکه قاچاق سوخت در مراحل مختلف زنجیره تأمین اتفاق می‌افتد، افزود: این پدیده از مرحله استخراج و انتقال تا تولید در پالایشگاه‌ها، انبارش، توزیع و مصرف وجود داشت و متأسفانه در تمام این مراحل با مواردی از قاچاق مواجه بودیم.

زاغری تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای، میزان تسلط و نظارت بر فرآیندهای مرتبط با سوخت به شکل قابل توجهی افزایش یافته و زمینه کنترل بهتر این زنجیره فراهم شده است.

اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه؛ عامل جذابیت قاچاق

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انگیزه‌های اقتصادی قاچاق سوخت در کشور گفت: تمایل به قاچاق سوخت در ایران به دلایل مختلفی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها اختلاف قابل توجه قیمت عرضه سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در حال حاضر گازوئیل در کشور با قیمت لیتری ۳۰۰ تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود، در حالی که قیمت آن در برخی کشورهای همسایه به‌مراتب بالاتر است؛ به‌عنوان نمونه، در پاکستان و حتی در مناطق عمقی این کشور، قیمت هر لیتر گازوئیل به ۲۸۰ هزار تومان نیز می‌رسد.