مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس از تولید و کنترل فنی یک‌هزار و ۶۲۶ نقشه در حوزه مهندسی و آمایش اراضی کشاورزی طی ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و این حجم از فعالیت فنی را عاملی برای تسریع در ساماندهی و مدیریت اراضی کشاورزی استان معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نبی‌اله یزدی با اعلام این آمار اظهار کرد: در این بازه زمانی ۱۲۱ پلاک در بخش تولید نقشه‌های مورد نیاز برای اجرای طرح رفع تداخلات اراضی کشاورزی تهیه شده است. طرح رفع تداخلات اراضی از سال ۱۳۹۴ و بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در استان‌ها آغاز شد و هدف آن تعیین تکلیف هم‌پوشانی مالکیتی بین اراضی ملی، دولتی و مستثنیات است.

او بیان کرد: همچنین ۵۵ مورد نقشه در زمینه اجرای مقررات اصلاحات اراضی، کشت موقت و واگذاری‌های اراضی ملی و دولتی سنوات گذشته تولید شده است.

یزدی ادامه داد: در بخش کنترل فنی نیز یک‌هزار و ۴۵۰ مورد نقشه مرتبط با وظایف و تکالیف سازمان امور اراضی در حوزه‌های واگذاری اراضی ملی و دولتی، اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، استعلامات دستگاه‌ها و مراجع مختلف و طرح‌های هادی روستایی بررسی و کنترل شده است.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های تبصره ۱ یا ۴ ماده ۱ را ممنوع اعلام کرده و سازمان جهاد کشاورزی را مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها تعیین کرده است.

مدیر امور اراضی استان فارس خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای پیشبرد برنامه‌های فنی و تخصصی حوزه زمین، تسریع در اجرای مقررات و ساماندهی و مدیریت اراضی کشاورزی انجام شده است. استان فارس در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی در تثبیت اراضی غیرملی داشته و آمار‌ها نشان می‌دهد ثبت پلاک‌های رفع تداخل‌شده در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۱ برابر افزایش یافته است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، تولید ، کنترل فنی ، نقشه اراضی کشاورزی
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