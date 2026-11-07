معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان از ورود بیش از ۱۲۶ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان طی یک سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - کاکولوند، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان، با تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف استان در یک سال گذشته اظهار کرد: طی این مدت ۱۲۶ هزار و ۴۴۴ پرونده به شوراهای حل اختلاف لرستان وارد شده که از این تعداد، ۸۱ هزار و ۹۵۵ پرونده با تلاش و پیگیری‌های صورت‌گرفته به صلح و سازش منجر شده است. 

وی با اشاره به آمار قابل توجه سازش در پرونده‌های ارجاعی افزود: میزان صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان طی یک سال گذشته به ۶۷ درصد رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده نقش مؤثر این نهاد در کاهش اختلافات، حل‌وفصل دعاوی و گسترش فرهنگ گذشت و مصالحه در جامعه است. 

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه فعالیت شوراهای حل اختلاف تنها به پرونده‌های حقوقی و اختلافات روزمره محدود نمی‌شود، به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مجموعه در حوزه پرونده‌های کیفری اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۲۰ فقره پرونده قتل عمد نیز با تلاش برای جلب رضایت اولیای دم و ایجاد زمینه گذشت، به صلح و سازش ختم شده است

 

 

برچسب ها: صلح و سازش ، لرستان
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