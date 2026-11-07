باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و از دست دادن کنترل هر دو مجلس کنگره، قصد دارد تغییراتی در کابینه خود اعمال کند.

ترامپ در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه خبری سی‌بی‌اس، در پاسخ به این پرسش که آیا قصد دارد کسی را از سمت خود برکنار کند، گفت: «بله، دارم؛ البته در حدی محدود.»

وی افزود: «من کابینه‌ام را دوست دارم و فکر می‌کنم اعضای خوبی دارد، اما شاید چند تغییر در آن ایجاد کنم.»

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که وی اعلام کرد استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید، قرار است جایگزین سوزی وایلز و عهده‌دار سمت ریاست دفتر کاخ سفید شود.

وایلز که تاکنون ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده داشته است، به بخش سیاسی و تشکیلات انتخاباتی ترامپ منتقل خواهد شد.

منبع: آناتولی