باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین اینانلو فر، مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور، از برگزاری جشنواره ملی قرآن با مشارکت ۱۲ هزار طلبه و روحانی بسیجی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی استعداد‌های قرآنی حوزه‌های علمیه، تقویت محتوای تبلیغ دینی و بهره‌گیری از ظرفیت طلاب در ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) طراحی شده است.

یکی از اهداف اصلی این رویداد، شناسایی طلاب و روحانیون مستعد در حوزه فعالیت‌های قرآنی و تشکیل شبکه‌ای از نخبگان این عرصه است تا بتوان از توانمندی آنان برای ارتباط مؤثرتر با مردم و انتقال صحیح ارزش‌ها و آموزه‌های قرآنی به جامعه بهره گرفت.

وی با اشاره به همکاری سازمان بسیج طلاب و روحانیون با حوزه‌های علمیه و معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، شناسایی طلاب و روحانیون مستعد در حوزه فعالیت‌های قرآنی و تشکیل شبکه‌ای از نخبگان این عرصه است تا بتوان از توانمندی آنان برای ارتباط مؤثرتر با مردم و انتقال صحیح ارزش‌ها و آموزه‌های قرآنی به جامعه بهره گرفت.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور با تأکید بر ضرورت قرآنی‌بودن محتوای تبلیغ دینی افزود: هر اندازه انس و ارتباط طلاب و روحانیون با قرآن کریم عمیق‌تر باشد، سخنان و فعالیت‌های تبلیغی آنان نیز تأثیرگذاری بیشتری در جامعه خواهد داشت. بر این اساس، تلاش می‌کنیم محتوای تبلیغی و برنامه‌های دینی بر مبانی مستحکم قرآن و معارف اهل‌بیت (ع) استوار باشد؛ چراکه کلام وحی با فطرت انسان‌ها سازگار است و در صورت انتقال صحیح، در جان و دل مخاطبان اثر می‌گذارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اینانلو فر، تقویت جهاد تبیین مبتنی بر آموزه‌های قرآنی را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد و تصریح کرد: قرآن کریم برای ابعاد مختلف زندگی انسان برنامه و راهکار دارد و باید بتوانیم متناسب با نیاز‌ها و اقتضائات جامعه، این معارف را استخراج و به مردم منتقل کنیم.

وی درباره مراحل برگزاری این رویداد قرآنی گفت: جشنواره در سه مرحله استانی، مرحله مقدماتی کشوری به‌صورت مجازی و مرحله نهایی کشوری به‌صورت حضوری برگزار شد. در مرحله استانی، حدود ۱۲ هزار نفر از طلاب و روحانیون بسیجی در این رویداد شرکت کردند که پس از ارزیابی و داوری، ۳۲۰ نفر از برگزیدگان به مرحله مقدماتی کشوری راه یافتند.

وی ادامه داد: مرحله مقدماتی کشوری در روز‌های ۱۷ و ۱۸ آبان‌ماه به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد و از میان ۳۲۰ شرکت‌کننده، حدود ۸۰ نفر برای حضور در مرحله نهایی انتخاب می‌شوند. مرحله پایانی نیز به‌صورت حضوری در شهر تهران و با پیش‌بینی برگزاری در آذرماه امسال برگزار خواهد شد تا نفرات برتر رشته‌های مختلف معرفی شوند.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور با اشاره به رشته‌های این جشنواره بیان کرد: مسابقات در چهار محور حفظ قرآن کریم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و مفاهیم قرآنی برگزار می‌شود. در بخش حفظ، شرکت‌کنندگان در سه سطح حفظ کل، ۱۵ جزء و پنج جزء قرآن با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی حضور بانوان طلبه در تمامی رشته‌های جشنواره را از ویژگی‌های مهم این دوره دانست و گفت: در دوره‌های گذشته، مشارکت خواهران طلبه بیشتر در بخش مفاهیم قرآنی بود، اما در این دوره زمینه حضور و رقابت آنان در همه رشته‌ها، از جمله حفظ، قرائت تحقیق، ترتیل و مفاهیم، در کنار برادران طلبه فراهم شده است تا از ظرفیت‌های قرآنی بانوان نیز به‌طور کامل استفاده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اینانلو فر، افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره، اضافه‌شدن مرحله مقدماتی مجازی به رقابت‌های کشوری است. این اقدام ضمن فراهم‌کردن امکان شناسایی دقیق‌تر استعداد‌های برتر، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی، زمان داوران و شرکت‌کنندگان و تمرکز بیشتر بر مرحله نهایی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه قرآنی رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: اهتمام ویژه ایشان به قرآن کریم، با وجود مسئولیت‌ها و اشتغالات گسترده، از ویژگی‌های برجسته شخصیت ایشان بود. بر همین اساس، در بخش مفاهیم این جشنواره، از تفسیر سوره ممتحنه که در قالب کتاب «بیان قرآن» منتشر شده است، استفاده خواهیم کرد و شرکت‌کنندگان مفاهیم قرآنی را بر مبنای این اثر دنبال می‌کنند.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور در پایان خاطرنشان کرد: این جشنواره با مشارکت سازمان بسیج طلاب و روحانیون، حوزه‌های علمیه و معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج برگزار می‌شود و مسئولیت دبیری و پیگیری اجرایی آن بر عهده معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج طلاب و روحانیون است. همچنین جوایز ارزشمندی برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است تا از تلاش و حضور فعال آنان قدردانی شود.