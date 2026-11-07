باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نشست خبری فراخوان دومین دوره جایزه جهانی شهید صدر با اشاره به اهداف این جایزه اظهار داشت: هدف اصلی، شناسایی و معرفی نظریات اسلامی است که پس از شکل‌گیری جنگ دوم و سوم تحمیلی، مخاطبان بسیاری در عرصه بین‌المللی پیدا کرده‌اند. امروز بیش از گذشته از جمهوری اسلامی ایران انتظار می‌رود که تولیدات علمی مناسب و درخور ارائه کند و فرصت تازه‌ای برای تحقق این مهم فراهم شده است.

وی با تأکید بر اینکه رهبر شهید، هدف‌گذاری برای انقلاب اسلامی را شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی تعیین کرده‌اند، گفت: این هدف، وظیفه تک‌تک ماست. شهید صدر دارای یک مکتب و نظام فکری است و ما موظفیم این مکتب فکری را معرفی و در عرصه جهانی ارائه کنیم.

ایمانی‌پور با اشاره به تفاوت این جایزه با سایر جوایز علمی کشور مانند کتاب سال و جشنواره علامه حلی تصریح کرد: این جایزه موازی با سایر جوایز نیست، بلکه مکمل آنهاست. جوایز موجود عهده‌دار شناسایی و تقدیر از نظریات هستند، اما برای ارائه جهانی نظریات، برنامه‌ریزی لازم صورت نگرفته بود و جایزه شهید صدر تلاش می‌کند این خلأ را پر کند.

وی با بیان اینکه اسلام عزیز قدرت پاسخگویی به همه چالش‌های جهان معاصر را دارد، بر لزوم مسئله‌شناسی و پژوهش‌های مسئله‌محور تأکید کرد و افزود: ما نیاز به معاصرت داریم؛ یعنی هم به پرسش‌های معاصر پاسخ شایسته بدهیم و هم معاصر بیندیشیم تا نظریات شنیده و اثرگذار شوند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تشریح بخش‌های جایزه گفت: این جایزه در هشت رشته اصلی برگزار می‌شود که همه بخش‌های علوم انسانی و اسلامی را از مسائل اخلاق و سبک زندگی تا موضوعات اقتصاد اسلامی پوشش می‌دهد. علاوه بر این، دو بخش ویژه نیز پیش‌بینی شده است؛ نخست بخش نوآوری در اندیشه‌های شهید صدر که مانند سال گذشته برگزار می‌شود، و دوم بخش ویژه جدید آرا و نظریات نوآورانه رهبر شهید. ما عمیقاً معتقدیم رهبر شهید یکی از اسلام‌شناسان برجسته دوران معاصر بوده و نظام فکری ارائه‌شده از سوی ایشان می‌تواند بسیاری از مشکلات جهان معاصر را حل کند.

وی افزود: برای هر یک از بخش‌ها کمیته‌های تخصصی تشکیل شده و خوشبختانه مسئولان این کمیته‌ها از افراد برجسته فکری و حوزوی هستند و اعضای کمیته‌های علمی از میان دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و جوایز مشابه انتخاب شده‌اند.

ایمانی‌پور با اشاره به تفاوت جایزه امسال با دوره گذشته گفت: در سال گذشته از ظرفیت حوزه علمیه قم و مدیریت حوزه و همچنین برخی دانشگاه‌ها بهره‌مند شدیم، اما مشارکت آنها به اندازه کافی نبود؛ امسال جایزه با مشارکت حوزه علمیه قم برگزار می‌شود و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور ظرفیتی بی‌بدیل در این زمینه است. در این خصوص گفت‌و‌گو‌هایی با حوزه‌های علمیه انجام شده و آنها برای مشارکت اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی همچنین از حضور تعدادی از برجستگان حوزوی از کشور‌های دیگر در این جایزه خبر داد و گفت: علاوه بر ایران، کشور‌های عراق با مرکزیت نجف، پاکستان، هندوستان و بحرین از جمله کشور‌هایی هستند که تلاش می‌کنیم از میان برجستگان آنها افرادی را برای مشارکت انتخاب کنیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بخش جوان جایزه را از دیگر ویژگی‌های دوره دوم برشمرد و اظهار داشت: در این بخش، اندیشمندان زیر ۴۰ سال که صاحب نظریه، نوآوری یا نقد ارزشمند نسبت به نظریات علمی هستند، با بزرگتر‌ها رقابت می‌کنند و بخش ویژه‌ای برای این عزیزان تدارک دیده شده است. اگر این ظرفیت به درستی شناسایی شود، آمادگی داریم در سال‌های بعد پژوهانه‌هایی به این پژوهشگران اختصاص دهیم تا بتوانند نظریات خود را با سرعت بیشتری عرضه کنند.

وی با تأکید بر اینکه در ارزیابی نظریه، تعداد آثار ملاک نیست، گفت: نوآوری در عرضه یک نظریه یا نقد جانانه به یک نظریه نیز بخشی از جایزه را شامل می‌شود و انتظار می‌رود آثار خوبی دریافت شود.

ایمانی‌پور در تشریح نحوه دریافت آثار گفت: دریافت آثار از سه مسیر انجام می‌شود؛ نخست سامانه دبیرخانه جایزه به نشانی sadrprize.ir، دوم شناسایی افراد برجسته از طریق جوایز و مؤسسات علمی مانند جایزه کتاب سال حوزه و جشنواره علامه حلی، و سوم جذب فعال. در روش جذب فعال، دبیرخانه و اعضای کمیته‌های تخصصی به سراغ اندیشمندانی می‌روند که صاحب رأی و نظریه هستند، اما به‌طور طبیعی خود را عرضه نمی‌کنند. این جایزه به یک جریان پایدار تبدیل شود و بتواند پاسخ‌های مناسب اسلامی به پرسش‌ها و چالش‌های جهانی در حوزه‌هایی مانند حکمرانی، حقوق بشر، محیط زیست و سبک زندگی ارائه کند.