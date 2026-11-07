باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست تخصصی «روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان» صبح امروز باحضور، نماینده سازمان ملل، وزیر آموزش‌وپرورش، سخنگوی دولت، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و جمعی از مقامات و صاحب‌نظران برگزار شد.

زهرا بهروزآذر در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی رمضان، به‌ویژه کودکان، دانش‌آموزان و معلمان شهید و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار اظهار کرد: طبق قانون اساسی و نظام ارزشی کشور، خانواده نخستین بستر تربیت و بالندگی فرزندان است و مدرسه نیز در پیوند با آن، جایگاه پرورش استعدادها و ساختن آینده کشور محسوب می‌شود؛ از این رو، صیانت از این دو نهاد، مسئولیت ملی مشترکی در پاسداری از حق آموزش کودکان است.

وی با اشاره به پیامدهای حملات تروریستی اخیر به کشور تصریح کرد: در حملات تروریستی آمریکایی-صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در ماه مبارک رمضان، جان و امنیت مردم و سلامت و آموزش کودکان با تهدیدهای گسترده‌ای مواجه شد. با این حال، همراهی والدین، تداوم ارتباط معلمان با دانش‌آموزان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، جلوه‌ای ماندگار از همبستگی جامعه ایران در پاسداری از حقوق کودکان را رقم زد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب و ورزشگاه «لامرد» را تعرضی نامشروع به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و مغایر با منشور ملل متحد دانست و گفت: ما این اقدامات تروریستی را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم. پیامدهای این حملات تنها به تخریب مراکز آموزشی یا جراحات جسمی محدود نمی‌شود، بلکه داغ از دست دادن عزیزان، گسست زندگی خانوادگی، ناامن شدن محیط زندگی و اختلال در آموزش، ابعاد به هم پیوسته این بحران است.

بهروزآذر با اشاره به آسیب‌های روانی و عاطفی این جنگ بر کودکان افزود: افزایش اضطراب، اختلال خواب، وابستگی بیش از حد به والدین و کاهش تمرکز، از جمله ناگفته‌ها و پیامدهای پنهان این جنگ است؛ لذا ارزیابی جامع خسارات جسمی، روانی، عاطفی و آموزشی و مستندسازی اثرات بلندمدت آن بر زندگی کودکان و حیات اجتماعی محله‌ها، یک ضرورت جدی است که دولت از نخستین ماه‌ها برای رسیدگی به آن کوشیده است، هرچند این اقدامات کافی نیست و پیگیری حقوقی عاملان این جنایات با جدیت دنبال می‌شود.

وی با استناد به اسناد بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۶) و قطعنامه‌های شورای امنیت درباره حفاظت از آموزش در مخاصمات مسلحانه، خاطرنشان کرد: کودکان و جامعه آموزشی ایران صاحبان حقوقی هستند که هیچ تجاوز و جنگی نمی‌تواند کرامت و حق آنان را سلب کند. ضمن قدردانی از مواضع نهادهای سازمان ملل در محکومیت حمله به مدرسه شجره طیبه، از مجامع بین‌المللی می‌خواهیم تا با استمرار این مسیر، صدای مظلومیت و حق‌طلبی کودکان ایران را به جهانیان برسانند.