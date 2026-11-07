وزیر صمت به منظور بازدید از چند طرح تولیدی و همچنین افتتاح یک واحد صنعتی امروز (شنبه) وارد اردبیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیدمحمد اتابک در بدو ورود به فرودگاه اردبیل از سوی استاندار، تنی چند از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مورد استقبال قرار گرفت.
او سپس به اتفاق مسئولان استان اردبیل و همراهان، با حضور در گلزار شهدا بر مقام شامخ و متعالی شهدای استان اردبیل ادای احترام کرد.
بازدید از سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی اردبیل، افتتاح شرکت ریخته گری آرتا، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و جلسه با فعالان اقتصادی استان از برنامه‌های سفر یک روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت به اردبیل اعلام شده است.
بیش از یک هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی با اشتغال افزون بر ۴۰ هزار نفر در نقاط مختلف استان اردبیل از جمله ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و بخش خصوصی فعالیت دارند و بیشتر آنها در مرکز استان مستقر هستند.
منبع: ایرنا

برچسب ها: فرودگاه اردبیل ، واحد تولیدی ، بخش خصوصی
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