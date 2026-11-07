وزیر صمت به منظور بازدید از چند طرح تولیدی و همچنین افتتاح یک واحد صنعتی امروز (شنبه) وارد اردبیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک در بدو ورود به فرودگاه اردبیل از سوی استاندار، تنی چند از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مورد استقبال قرار گرفت.

او سپس به اتفاق مسئولان استان اردبیل و همراهان، با حضور در گلزار شهدا بر مقام شامخ و متعالی شهدای استان اردبیل ادای احترام کرد.

بازدید از سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی اردبیل، افتتاح شرکت ریخته گری آرتا، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و جلسه با فعالان اقتصادی استان از برنامه‌های سفر یک روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت به اردبیل اعلام شده است.

بیش از یک هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی با اشتغال افزون بر ۴۰ هزار نفر در نقاط مختلف استان اردبیل از جمله ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و بخش خصوصی فعالیت دارند و بیشتر آنها در مرکز استان مستقر هستند.

منبع: ایرنا