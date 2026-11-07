باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، روز شنبه تأکید کرد که تهران و واشنگتن همچنان به تلاش‌های خود برای دستیابی به توافق ادامه می‌دهند.

دفتر رسانه بین‌المللی قطر نیز گزارش‌های منتشرشده مبنی بر اینکه نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور از ناکامی ایران و آمریکا در دستیابی به توافق خبر داده است، تکذیب کرد و این گزارش‌ها را نادرست خواند.

پیش‌تر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که آل ثانی با اشاره به ناکامی تهران و واشنگتن در دستیابی به توافقی جامع، گفته است آمریکا و ایران باید به‌جای پافشاری بر دستیابی به توافقی ایده‌آل و دست‌نیافتنی، به یک توافق خوب رضایت دهند.

منبع: الجزیره