نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، روز شنبه تأکید کرد که تهران و واشنگتن همچنان به تلاش‌های خود برای دستیابی به توافق ادامه می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، روز شنبه تأکید کرد که تهران و واشنگتن همچنان به تلاش‌های خود برای دستیابی به توافق ادامه می‌دهند.

دفتر رسانه بین‌المللی قطر نیز گزارش‌های منتشرشده مبنی بر اینکه نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور از ناکامی ایران و آمریکا در دستیابی به توافق خبر داده است، تکذیب کرد و این گزارش‌ها را نادرست خواند.

پیش‌تر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که آل ثانی با اشاره به ناکامی تهران و واشنگتن در دستیابی به توافقی جامع، گفته است آمریکا و ایران باید به‌جای پافشاری بر دستیابی به توافقی ایده‌آل و دست‌نیافتنی، به یک توافق خوب رضایت دهند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، دولت قطر ، امیر قطر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
به مذاکرات ایران و آمریکا خوش‌ نیستیم و از سال 1392 تاکنون هم نبودیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
شنبه , 16 آبان 1405 - 17:11

نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در قطر چه غلطی می کنند.
و این در حالی است که حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در قطر تهدیدی علیه مردم ایران بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
رژیم تروریستی آمریکا جنایتکار باید هفت شرط ایران را بطور کامل قبول کند
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
واشنگتن دوست قطر است.
واشنگتن از سال ۱۳۳۲ تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران است و هم از سال ۱۳۳۲ تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار با تمام توان نظامی و اقتصادی وارد جنگ شد و شکست خورد
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
مذاکرات تهران و واشنگتن در قطر 100 درصد فقط شکست خورد است.
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
آمریکا هرشب داره جنوب رو میزنه و یکی از شروط توافق عدم تجاوز به خاک ماست،چه مسخرست، قطر فقط به فکر گاز خودشه
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
قطر موزی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
مذاکره با آمریکا جنایتکار ضرر دارد و قطر هم در مسیر منافع ایران حرکت نمی‌کند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
به حرف این منافق کفتار اعتماد نکنید این کثافت نوکر ودست نشانده امریکاست
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
که تهران و واشنگتن همچنان به تلاش‌های خود برای دستیابی به توافق ادامه می‌دهند و باز هم ۱۰۰ درصد فقط غلط و اشتباه است. واشنگتن مورد اعتماد ما نیست و از سال ۱۳۳۲ تاکنون هم نبوده است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
واشنگتن از سال 1392 تاکنون در مذاکره و منطقه بیش از 999 هزار بار به ایران خیانتکار کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
واشنگتن به همراه اروپا از سال ۱۳۹۲ تاکنون در مذاکره و منطقه بیش از ۹۹۹ هزار بار به ایران خیانت کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
واشنگتن از سال 1392 تاکنون در مذاکره و منطقه بیش از 999 هزار بار به ایران خیانت کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
جنایت آمریکایی‌ها جنایتکار در ایران، تنگه هرمز، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بی‌پاسخ نخواهد ماند عاملان کشتار زنان و کودکان ایران مجازات خواهند شد.
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