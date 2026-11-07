وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین خسارت در بحران‌ها، آسیب‌های آموزشی و تربیتی است، از تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدیدی با همکاری وزارت کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران با اشاره به تجربه‌های ارزشمند دوران کرونا و مسائل اخیر مرتبط با جنگ، از همراهی و همدلی خانواده‌ها و تلاش‌های جامعه معلمان در جریان‌بخشی به آموزش قدردانی کرد و گفت: با وجود پیچیدگی‌های خاص بحران‌ها، سال تحصیلی گذشته به بهترین شکل ممکن به پایان رسید و سال جدید نیز با همکاری همگان به خوبی آغاز شد.

وی با اشاره به برآوردهای ارائه شده در دولت درباره پیامدهای جبران‌ناپذیر محرومیت از تحصیل افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد خسارت‌های آموزشی و تربیتی فراتر از خسارت‌های اقتصادی و عمرانی است؛ به‌طوری‌که به ازای هر سال محرومیت تحصیلی، فرد تا سه سال درآمدهای اقتصادی خود را از دست می‌دهد. پیوند میان آموزش با اقتصاد، فرهنگ و امنیت، اهمیت استمرار یادگیری را دوچندان می‌کند و این موضوع همواره دغدغه جدی رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، حتی در سخت‌ترین شرایط بحرانی بوده است.

وزیر آموزش‌وپرورش از تصویب یک ماده واحده در دولت برای مدیریت بهینه نظام آموزشی در زمان بحران‌ها خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا، وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت کشور (دکتر مومنی) دستورالعمل مشترکی را تدوین و به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرده است.

بر اساس این دستورالعمل، رویکرد کشور دیگر تعطیلی یکپارچه یا سراسری آموزش نخواهد بود؛ بلکه استانداران سراسر کشور مجازند با توجه به شرایط امنیتی هر منطقه و به تفکیک شهرهای مختلف تصمیم‌گیری کنند تا در صورت عدم وجود مشکل در یک روستا یا شهر، از ایجاد نگرانی و استرس بی‌جهت جلوگیری شده و از خسارت‌های آموزشی کاسته شود.

 

برچسب ها: آموزش حضوری ، شرایط جنگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
آموزش مجازی = اُفت تحصیلی اغلب دانش آموزان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
شما فکر میکردید آموزش تو کشور ما خیلی رونق داره؟آموزش سالهاست تو ایران تعطیله.اون کاری که مدارس میکنن به خدا با آموزش سالها فاصله داره.مدارس فقط با روان و اعصاب بچه ها بازی میکنن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
حتی در موقع جنگ؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
متاسفانه وزیر آموزش و پرورش کنترل زیر مجموعه ی خود را از دست داده و مدیران مدارس هر کار خلافی دلشان بخواهد می کنند.
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Hong Kong
ناشناس
۱۶:۰۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
عالی جناب وزیر فرهنگ،این سخنان فقط برای جراید ورسانه های مجازی وو خوبه کاربرد خاصی ندارد. بروید ازمحافل آموزش میدانی ونامحسوس عملکرد دریافت کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ح
۱۴:۴۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
متاسفانه آنفولانزا زیاد شده و خیلی از خانواده ها درگیر طب و استفراغ و اسهال شده اند بچه من از مدرسه گرفته و در کلاس شان چند تا بچه مبتلا شده اند .
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
فیروزی
۱۶:۰۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
دقیقاً.بچه های من هردو گرفتن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
ولی معلما و ناظما همچین نظری ندارن
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
متاسفانه اظهارات ایشان بدور از حقیقت و واقعیت است من مدیر مدرسه هستم مکرر بی دلیل اعلام تعطیلی می کنند معلمان و کادر آموزش ۱۲ ماهه حقوق دریافت می کنند و باید وظیفه خود را انجام بدهند تعطیلی بی دلیل معنی ندارد.بحث مجازی هم کارساز نیست . خلاصه تعطیلی زیاد است قابل قبول نیست
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