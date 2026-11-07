باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران با اشاره به تجربه‌های ارزشمند دوران کرونا و مسائل اخیر مرتبط با جنگ، از همراهی و همدلی خانواده‌ها و تلاش‌های جامعه معلمان در جریان‌بخشی به آموزش قدردانی کرد و گفت: با وجود پیچیدگی‌های خاص بحران‌ها، سال تحصیلی گذشته به بهترین شکل ممکن به پایان رسید و سال جدید نیز با همکاری همگان به خوبی آغاز شد.

وی با اشاره به برآوردهای ارائه شده در دولت درباره پیامدهای جبران‌ناپذیر محرومیت از تحصیل افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد خسارت‌های آموزشی و تربیتی فراتر از خسارت‌های اقتصادی و عمرانی است؛ به‌طوری‌که به ازای هر سال محرومیت تحصیلی، فرد تا سه سال درآمدهای اقتصادی خود را از دست می‌دهد. پیوند میان آموزش با اقتصاد، فرهنگ و امنیت، اهمیت استمرار یادگیری را دوچندان می‌کند و این موضوع همواره دغدغه جدی رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، حتی در سخت‌ترین شرایط بحرانی بوده است.

وزیر آموزش‌وپرورش از تصویب یک ماده واحده در دولت برای مدیریت بهینه نظام آموزشی در زمان بحران‌ها خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا، وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت کشور (دکتر مومنی) دستورالعمل مشترکی را تدوین و به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرده است.

بر اساس این دستورالعمل، رویکرد کشور دیگر تعطیلی یکپارچه یا سراسری آموزش نخواهد بود؛ بلکه استانداران سراسر کشور مجازند با توجه به شرایط امنیتی هر منطقه و به تفکیک شهرهای مختلف تصمیم‌گیری کنند تا در صورت عدم وجود مشکل در یک روستا یا شهر، از ایجاد نگرانی و استرس بی‌جهت جلوگیری شده و از خسارت‌های آموزشی کاسته شود.