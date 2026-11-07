سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، اسامی ۱۲ بازیکن نهایی برای حضور در جام ملت‌های آسیا اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام علی نادری، ۱۲ بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مشخص شدند.

براین اساس، سیدمحمد داستان، محمدعلی مختاری، علی میرشکاری، مهدی شیرمحمدی، محمد معصومی‌زاده، سید مهدی میرجلیلی، سیدعلی ناظم، موحد محمدپور، سعید پیرامون، سبحان فاله، داود شکری و رضا دیری نفرات اعزامی ایران به این مسابقات خواهند بود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله گروهی با افغانستان، لبنان و ویتنام در گروه B هم‌گروه است و نخستین دیدار خود را روز ۲۸ آبان مقابل افغانستان برگزار خواهد کرد و در تاریخ ۳۰ آبان و ۲ آذر به ترتیب در برابر ویتنام و لبنان صف آرایی می‌کند.

این رقابت‌ها قرار است از ۲۷ آبان تا ۷ آذر ۱۴۰۵ برگزار شود.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، فوتبال ساحلی
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