باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - جاری شدن سیلاب در رودخانه‌های بخش ززوماهرو شهرستان الیگودرز، صحنه‌هایی دیدنی از افزایش حجم و شدت جریان آب را رقم زده است.

تصاویر ارسالی از این منطقه، خروش آب در بستر رودخانه‌ها و حرکت پرشتاب جریان سیلاب را نشان می‌دهد؛ پدیده‌ای طبیعی که بار دیگر اهمیت توجه به شرایط رودخانه‌ها و مسیرهای عبور آب را یادآور می‌شود.

با توجه به احتمال افزایش دبی رودخانه‌ها در پی بارندگی‌ها، از ساکنان محلی، گردشگران و رانندگان درخواست می‌شود از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها، بستر مسیل‌ها و عبور از مسیرهای سیلابی خودداری کنند و هشدارهای احتمالی دستگاه‌های امدادی و مسئولان محلی را جدی بگیرند.