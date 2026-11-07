همزمان با افزایش جریان آب رودخانه‌ها، صحنه‌هایی از جاری شدن سیلاب در بخش ززوماهرو شهرستان الیگودرز به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - جاری شدن سیلاب در رودخانه‌های بخش ززوماهرو شهرستان الیگودرز، صحنه‌هایی دیدنی از افزایش حجم و شدت جریان آب را رقم زده است.

تصاویر ارسالی از این منطقه، خروش آب در بستر رودخانه‌ها و حرکت پرشتاب جریان سیلاب را نشان می‌دهد؛ پدیده‌ای طبیعی که بار دیگر اهمیت توجه به شرایط رودخانه‌ها و مسیرهای عبور آب را یادآور می‌شود.

با توجه به احتمال افزایش دبی رودخانه‌ها در پی بارندگی‌ها، از ساکنان محلی، گردشگران و رانندگان درخواست می‌شود از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها، بستر مسیل‌ها و عبور از مسیرهای سیلابی خودداری کنند و هشدارهای احتمالی دستگاه‌های امدادی و مسئولان محلی را جدی بگیرند.

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برچسب ها: سیل و آبگرفتگی ، لرستان
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