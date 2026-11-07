عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران با اشاره به ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی در انبار‌ها و مراکز مختلف کشور گفت: مردم نباید درباره تأمین اقلام ضروری از جمله روغن و آرد نگرانی داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حميدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با  خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت بازار و نظارت بر عرضه کالاهای اساسی اظهار کرد: جنگ هنوز به پایان نرسیده و اگرچه جنگ نظامی به شکل دیگری دنبال می‌شود، اما اکنون درگیر جنگ اقتصادی هستیم و شاید در سخت‌ترین شرایط این جنگ قرار داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به نظارت‌ها، پیگیری‌ها و هماهنگی‌های جمعی میان دستگاه‌های مختلف، بازار کشور تحت کنترل و رصد قرار دارد و در حال حاضر با کمبود جدی کالا مواجه نیستیم. آمارها و گزارش‌های موجود نیز نشان می‌دهد که روند تأمین و عرضه کالاها در حال انجام است.

رستگار با بیان اینکه مسئله اصلی بازار در شرایط فعلی افزایش قیمت کالاهاست، تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن هزینه مواد اولیه، دستمزدها و حمل‌ونقل است که بر قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر می‌گذارد. البته این شرایط مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهایی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، با مشکلات مشابهی مواجه هستند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران ادامه داد: شرایط کشور ما به دلیل تحریم‌های سخت، تا حدودی خاص‌تر و دشوارتر از برخی کشورهای دیگر است، اما در مجموع کمبود کالا نداریم. تأمین، تولید و توزیع برخی اقلام نیز متناسب با شرایط و در مقاطع مختلف سال انجام می‌شود.

وی درباره نگرانی‌های مطرح‌شده درخصوص احتمال کمبود برخی کالاها از جمله روغن و آرد گفت: مصرف و تقاضای بعضی کالاها در فصول مختلف سال افزایش پیدا می‌کند و در برخی مقاطع نیز واردات آنها با دشواری‌هایی همراه می‌شود، اما جای نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

رستگار با تأکید بر اینکه مردم نباید درباره تأمین اقلام ضروری نگرانی داشته باشند، اظهار کرد: شرایط فعلی را باید شرایط جنگی در نظر گرفت، نه شرایط عادی و صلح. تهدیدهای آمریکا نیز موضوع جدیدی نیست و این کشور بارها در ماه‌ها و فصول مختلف تهدیدهایی مطرح کرده است، اما کشور برای شرایط مختلف آمادگی دارد و کالاهای اساسی در انبارها و مراکز مختلف ذخیره شده است.

وی با اشاره به تلاش دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت: تمام تلاش دولت این است که قیمت اقلام اساسی تا حد امکان ثابت بماند و انصافاً در این زمینه زحمات زیادی کشیده شده است. البته مشکلاتی وجود دارد که نباید آنها را کتمان کرد، اما شرایط بازار تحت کنترل است و امیدواریم تا پایان سال وضعیت بهتر شود.

 

 

برچسب ها: کالای اساسی ، کمبود کالا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
مردم همه چیز هست اینقدر گران میکنیم که نتونید هستفاده کنید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فتحعلی
۱۷:۰۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
خوش به حالتون بی خبر از درد مردم با کدوم پول فکر خرید باشیم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
مردم مگه اهمیت داره براتون خودتون انبار میکنین خودتون گران میکنین خودتان دارین دلداری میدین
۰
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
مردم نگران قیمتها هستن
۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
انبارها پرهست ولی قیمت و قانون و انصاف و نظارت نیست
۱
۳۱
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