رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیای مرکزی (کافا) از ۲۱ تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۶ با حضور تیم ملی ایران و پنج کشور دیگر برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (کافا) در مکاتبه‌ای با کمیته فوتسال، زمان جدید برگزاری رقابت‌های فوتسال این منطقه را اعلام کرد؛ مسابقاتی که قرار است از ۲۱ تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۶ برگزار شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم‌های ملی فوتسال ایران، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان در این دوره حضور خواهند داشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود دو کشور دیگر نیز به‌عنوان تیم مهمان به جمع شرکت‌کنندگان اضافه شوند که هنوز نام آنها مشخص نشده است.

این رقابت‌ها پیش‌تر قرار بود سال گذشته به میزبانی ایران برگزار شود و جزیره کیش نیز به‌عنوان میزبان معرفی شده بود، اما شرایط منطقه‌ای باعث تعویق مسابقات شد.

با وجود مشخص شدن زمان جدید رقابت‌ها، کافا هنوز میزبان این دوره را معرفی نکرده است تا محل برگزاری مسابقات همچنان در انتظار تصمیم نهایی این کنفدراسیون باشد.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، کمیته فوتسال
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