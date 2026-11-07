باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی حبیب‌زاده افزود: استان اردبیل در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود و برنامه‌های مختلفی برای استقبال، وداع و تشییع این شهدای والامقام پیش‌بینی شده است.

او در مراسم هماهنگی استقبال از شهدا در اردبیل، اظهار کرد: مراسم استقبال رسمی از پیکر مطهر این دو شهید گمنام با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استانی و شهرستانی در فرودگاه اردبیل برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل تصریح کرد: این مراسم با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای، خوش آمدی قهرمان فردا» برگزار خواهد شد و مردم شهیدپرور استان برای استقبال از فرزندان گمنام میهن حضور خواهند یافت.

حبیب زاده با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای وداع و تشییع شهدا بیان کرد: مراسم شب وداع با پیکر مطهر این دو شهید، شامگاه ۲۱ آبان‌ماه در میدان بیعت اردبیل و در قالب تجمع شبانه برگزار می‌شود.

او افزود: مراسم تشییع پیکر این شهدای گمنام نیز روز ۲۲ آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ساعت ۱۰ صبح و پیش از اقامه نماز جمعه در شهر اردبیل برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل تصریح کرد: پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر یکی از شهدا در اردبیل به خاک سپرده می‌شود و پیکر مطهر شهید دیگر نیز روز ۲۴ آبان‌ماه در شهرستان گرمی و شهر زهرا در منطقه موران تشییع و تدفین خواهد شد.

حبیب زاده در ادامه از مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان دعوت کرد، با حضور در آیین‌های استقبال، وداع و تشییع، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت تجدید پیمان کنند.

منبع: بنیاد شهید