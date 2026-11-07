مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی فارس از تعیین تکلیف ۴۶ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های غیرکشاورزی در نشست کمیسیون ماده ۲۱ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نبی‌اله یزدی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: نشست کمیسیون ماده ۲۱ استان فارس با حضور اعضای کمیسیون و با هدف بررسی و اتخاذ تصمیم درباره پرونده‌های مربوط به واگذاری اراضی برای طرح‌های غیرکشاورزی شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد و ۴۶ پرونده تعیین تکلیف شدند.

او اظهار کرد: در این نشست از مجموع ۴۶ پرونده مطرح‌شده، ۱۷ پرونده مربوط به واگذاری اولیه به مساحت ۵۱۷ هزار و ۱۵۲ مترمربع و ۱۱ پرونده مربوط به تمدید قرارداد به مساحت ۱۳۲ هزار و ۵۰۴ مترمربع بود که موافقت کمیسیون را به دنبال داشت.

به گفته یزدی؛ سایر پرونده‌ها نیز موضوعاتی از جمله تغییر طرح، جایگزینی، اصلاح نقشه، قرارداد انتقال قطعی و فروش را شامل می‌شود که پس از بررسی کارشناسی، تصمیمات لازم درباره آنها اتخاذ شد.

او توضیح داد: کمیسیون ماده ۲۱ قانون سازمان جهاد کشاورزی، مرجع قانونی رسیدگی به درخواست واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های غیرکشاورزی است و تصمیمات آن پس از تأیید مراجع ذی‌ربط قابل اجراست.

این مقام مسئول ادامه داد: مجموع مساحت پرونده‌های واگذاری اولیه و تمدید قرارداد در این نشست به بیش از ۶۴۹ هزار و ۶۵۶ مترمربع می‌رسد که نشان‌دهنده حجم قابل توجه اراضی تعیین تکلیف‌شده در یک جلسه است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: این نشست در راستای ساماندهی فرآیند واگذاری اراضی، تعیین تکلیف درخواست‌های متقاضیان و تسهیل روند اجرای طرح‌های دارای مجوز در شهرستان‌های استان فارس برگزار شد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، پرونده ، واگذاری ، تمدید قرارداد
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