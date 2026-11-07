طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر لزوم تعویض پلاک خودرو در همان مراکزی که پلاک قبلی آن فک شده، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راهور فراجا با تکذیب شایعه الزام مالکان خودرو به مراجعه به همان مرکزی که پلاک قبلی خود را در آن فک کرده‌اند، تأکید کرد: فرآیند تعویض پلاک مانند گذشته در تمامی مراکز شماره‌گذاری سراسر کشور انجام می‌شود و هیچ الزامی برای مراجعه مجدد به مرکز قبلی وجود ندارد.

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به انتشار برخی اخباری در فضای مجازی درباره تغییر شرایط تعویض پلاک خودرو گفت: طی روزهای اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه مالکان خودرو برای تعویض پلاک باید حتماً به همان مرکزی مراجعه کنند که پلاک قبلی خود را در آن فک کرده‌اند، اما این موضوع صحت نداشته و چنین محدودیتی برای شهروندان در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: متقاضیان تعویض پلاک می‌توانند مانند گذشته به هر یک از مراکز تعویض پلاک در سراسر کشور مراجعه کرده و مراحل قانونی مربوط به فک و نصب پلاک را انجام دهند.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: هیچ الزامی برای بازگشت شهروندان به مرکز مراکز تعویض پلاک قبلی وجود ندارد و نیازی به تردد بین مراکز مختلف برای انجام فرآیند تعویض پلاک نیست.

سردار حسینی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط و ضوابط تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودروها همچنان مطابق روال سابق در تمامی مراکز شماره‌گذاری کشور اجرا می‌شود و شهروندان اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این موضوع را صرفاً از منابع رسمی پلیس راهور دنبال کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: تعویض پلاک ، پلیس راهور
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