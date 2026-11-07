باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست تخصصی «حفاظت از آموزش در برابر حملات متخاصمانه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی» با حضور سخنگوی دولت، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش برگزار شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اشاره به اینکه این حملات در جریان مذاکرات صورت گرفت، خواستار مداخله فوری نهادهای بین‌المللی برای بازپس‌گیری حقوق آسیب‌دیده ملت ایران شد.

ماهیت حملات؛ تروریسم در میانه مذاکره

سخنگوی دولت با اشاره به وقوع حملات اخیر، تأکید کرد که این اقدامات برخلاف میل کشور بوده و به صورت تحمیلی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: ما در میانه مذاکرات بودیم که مورد حمله قرار گرفتیم. این حملات از نظر ما ماهیت تروریستی دارند. لازم به ذکر است که در بامداد ۲۳ خرداد، زمانی که هواپیماهای مهاجم در آسمان بودند، رئیس‌جمهور ایالات متحده در توییتی اعلام کرد که به دولت خود دستور داده با تمام قوا مذاکره کند؛ این نشان می‌دهد که ما در پی صلح بودیم اما جنگ بر ما تحمیل شد.

وی افزود: با وجود این فشارهای نظامی، کشور با اقتدار از خاک خود دفاع کرده و به نقطه توافق و امضای تفاهم‌نامه رسیده است.

آسیب‌های انسانی و روایت‌های از میدان حادثه

سخنگوی دولت با بازگویی وقایع انسانی در مناطقی نظیر میناب و یزد، به ابعاد این حملات پرداخت. وی با اشاره به شهادت تعدادی از دانش‌آموزان و کودکان در مدارس منطقه، بر بازگشت اراده زندگی پس از مرگ تأکید کرد.

وی در بخشی از سخنان خود با بازخوانی روایت‌های میدانی گفت: در میناب شاهد بودیم که چگونه خانواده‌ها، از جمله مادرانی که فرزندان خود را در مدارس شجره طیبه از دست دادند، با وجود سوگ عمیق، تلاش می‌کنند برای حفظ آرامش باقی‌مانده اعضای خانواده و تداوم زندگی تلاش کنند. ما در این میان شاهد بودیم که قدرت زندگی و اراده انسانی، فراتر از قدرت موشک‌ها ظاهر شد.

همچنین وی با اشاره به شهادت یک دانش‌آموز ۱۱ ساله در یزد بر اثر سکته قلبی ناشی از حملات، بر عمق فاجعه انسانی تأکید کرد.

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