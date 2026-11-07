بر اساس اسناد بانک مرکزی اوکراین، ۵۲ میلیارد دلار کمک مستقیم بودجه‌ای و ۳۷ میلیارد دلار برای بخش دفاعی در قالب برنامه وام حمایتی اوکراین پیش‌بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اوکراین انتظار دارد سال آینده میلادی ۸۹ میلیارد دلار کمک مستقیم بودجه‌ای و نظامی از حامیان غربی خود دریافت کند. این رقم بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس و با استناد به داده‌های بانک مرکزی اوکراین به دست آمده است.

بر اساس اسناد این نهاد، برای سال ۲۰۲۷ مبلغ ۵۲ میلیارد دلار کمک مستقیم بودجه‌ای و ۳۷ میلیارد دلار نیز برای بخش دفاعی در قالب برنامه «وام حمایتی اوکراین» پیش‌بینی شده است.

کی‌یف انتظار دارد این ارقام در سال جاری میلادی به‌ترتیب به ۵۰ میلیارد دلار و بیش از ۳۲ میلیارد دلار برسد.

بانک مرکزی اوکراین در اسناد خود تأکید کرده است که «کمک‌های خارجی همچنان از اهمیتی حیاتی برخوردارند». بر اساس پیش‌بینی این نهاد، کسری بودجه اوکراین، بدون احتساب کمک‌های بلاعوض در بخش درآمدها، در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و در سال ۲۰۲۷ به ۳۷ درصد افزایش می‌یابد.

پیش‌تر دولت اوکراین پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ را با کسری حدود ۳۶ میلیارد دلار ارائه کرده بود. این نخستین سالی نیست که کی‌یف برای جبران کسری بودجه خود به تأمین مالی کشور‌های غربی متکی است.

روزنامه «اوکراینسکا پراودا» محاسبه کرده است که مجموع کمک‌های مالی اختصاص‌یافته از سوی شرکای غربی به اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون به نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده و با تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱ برابری می‌کند.

این نشریه همچنین وابستگی اوکراین به منابع مالی خارجی را به بیماری تشبیه کرده است که به دستگاه تنفس مصنوعی متصل است.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، بودجه نظامی
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