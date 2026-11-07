تیم فوتبال استقلال امروز در تهران میهمان تیم آبی پوش اهواز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های فوتبال استقلال اهواز و تهران امروز شنبه ۱۶ آبان به میزبانی جنوبی‌ها برگزار می‌شود.

آبی پوشان پس از پیروزی روحیه بخش در دیدار مقابل الشمال قطر به این دیدار می‌روند تا با توجه به لغزش پرسپولیس در بازی مقابل فجر یکبار دیگر با ۱ بازی کمتر نسبت به پرسپولیس، خود را هم امتیاز با این تیم در جدول قرار دهند و در دومین بازی عقب افتاده بتوانند در صدرجدول کنار سپاهان قرار بگیرند.

ترکیب احتمالی استقلال در بازی امروز به شرح زیر است: 

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، سامان فلاح، عارف آقاسی، روزبه چشمی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، جلال‌الدین ماشاریپوف، سعید اسلامی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، لیگ برتر فوتبال
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