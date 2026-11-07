باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا محمدی فارسی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا در حاشیه بازدید از منطقه میانجنگل فسا اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فسا صبح روز ۱۵ آبان ۱۴۰۵، هنگام پایش منطقه حفاظت‌شده میان‌جنگل در محدوده چشمه گل و بید، یک شکارچی غیرمجاز را شناسایی کردند.

او افزود: مأموران هنگام گشت‌زنی و پایش منطقه، فردی را در حال شکار غیرمجاز پرندگان وحشی مشاهده کردند که با دیدن نیروهای یگان حفاظت از محل متواری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت پس از تعقیب متخلف، ادوات شکار را در مسیل جنب منزل عشایری وی در حاشیه منطقه حفاظت‌شده کشف کردند و در ادامه موفق به دستگیری این فرد شدند.

محمدی فارسی با تشریح اقلام کشف‌شده از این عملیات بیان کرد: یک قطعه کبک وحشی ماده، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی تک‌لول، سه تیر فشنگ ساچمه، یک تیر فشنگ چهارپاره دست‌ساز، مقداری ساچمه ریز و چهارپاره درشت و یک تیغه چاقوی تاشو از این متخلف کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا همچنین از تخریب کومه ایجادشده برای شکار پرندگان در این منطقه خبر داد.

او با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و زیست‌بوم‌های طبیعی گفت: پرندگان وحشی از اجزای ارزشمند تنوع زیستی مناطق طبیعی هستند و مقابله با شکار غیرمجاز آن‌ها نقش مهمی در حفاظت از حیات‌وحش و پایداری زیست‌بوم‌های طبیعی دارد. پرونده این تخلف برای طی مراحل قانونی تنظیم شده است.

توقیف بیل مکانیکی به‌دلیل تخریب و تلاش برای تصرف اراضی منطقه حفاظت‌شده ارژن

کامران اسلاملو رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز نیز اعلام کرد: یک دستگاه بیل مکانیکی که با هدف کوه‌بری و تلاش برای تصرف بخشی از اراضی منطقه حفاظت‌شده ارژن فعالیت می‌کرد، با هماهنگی مقام قضایی و اقدام یگان حفاظت محیط زیست توقیف شد.