مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در حال حاضر هیچ‌یک از محور‌های اصلی مواصلاتی کشور مسدود نیست و تردد در جاده‌ها برقرار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب جمشیدی، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در حدود ۷۰ درصد کشور گفت: در حال حاضر هیچ‌یک از محورهای اصلی مواصلاتی کشور مسدود نیست و تردد در جاده‌ها برقرار است؛ همچنین تمامی نیروها، ماشین‌آلات و عوامل پشتیبانی راهداری برای مقابله با بارش‌های پیش‌رو در آماده‌باش کامل قرار دارند.

جمشیدی  اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی اخیر، بخش قابل توجهی از کشور تحت تأثیر بارش‌ها قرار گرفته و برای پنج استان هشدار قرمز و برای سایر استان‌ها هشدار نارنجی صادر شده است. این شرایط نیازمند اتخاذ تمهیدات ویژه و انجام اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی در روزهای شنبه و یکشنبه و صدور هشدار قرمز برای پنج استان، تمامی مرخصی‌ها و مأموریت‌های نیروهای راهداری لغو شده و نیروهای عملیاتی، ماشین‌آلات و عوامل پشتیبانی در محورهای مواصلاتی کشور در آماده‌باش کامل هستند.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه تاکنون انسداد مستمری در محورهای اصلی کشور گزارش نشده است، گفت: شب گذشته در محدوده‌ای از محور کرج ـ چالوس، به دلیل شرایط جوی، برای حدود یک تا دو ساعت محدودیت و انسداد تردد ایجاد شد که با تلاش نیروهای راهداری این محور بازگشایی شد و در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی برقرار است.

جمشیدی ادامه داد: در برخی استان‌ها که شدت بارش‌ها بیشتر است، ممکن است در مناطق کوهستانی و روستاهای دوردست مشکلاتی ایجاد شود که اطلاعات مربوط به این مناطق به‌تدریج در حال جمع‌آوری است. در صورت شناسایی هرگونه انسداد احتمالی در راه‌های روستایی، اطلاعات دقیق آن اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ البته تاکنون گزارش مستندی از انسداد راه‌های روستایی دریافت نکرده‌ایم.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، وضعیت راه‌
خبرهای مرتبط
پیشنهاد‌های راهبردی وزیر راه و شهرسازی برای توسعه ترانزیت ایران و قزاقستان
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور تا اواسط هفته
خبر خوش سازمان برنامه و بودجه برای مدارس و بیمارستان‌های دولتی
بخش خصوصی نقش محوری در تأمین تجهیزات صنعت برق دارد/ تحویل برق به صنایع در آبان ۲۵ درصد افزایش یافت
اولویت‌بندی ۴ هزار و ۵۵۰ قلم کالا برای واردات
سه سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور گذشت /سهم دریا در اقتصاد چه شد؟
وزیر نیرو: مطالبات و بدهی‌های صنعت برق به طور برابر هر کدام بیش از ۱۱۰ همت است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران
کشاورزان پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند
بازگشت خط لوله گاز بیدبلند - شیراز به چرخه
آخرین اخبار
خبر خوش سازمان برنامه و بودجه برای مدارس و بیمارستان‌های دولتی
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور تا اواسط هفته
وزیر نیرو: مطالبات و بدهی‌های صنعت برق به طور برابر هر کدام بیش از ۱۱۰ همت است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران
کشاورزان پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند
سه سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور گذشت /سهم دریا در اقتصاد چه شد؟
بازگشت خط لوله گاز بیدبلند - شیراز به چرخه
اولویت‌بندی ۴ هزار و ۵۵۰ قلم کالا برای واردات
بخش خصوصی نقش محوری در تأمین تجهیزات صنعت برق دارد/ تحویل برق به صنایع در آبان ۲۵ درصد افزایش یافت
آخرین مهلت بازگشت ارز سال ۱۴۰۴ برای بهره مندی از معافیت مالیاتی
صنعت پتروشیمی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز را دنبال می‌کند
همچنان ردپای احتیاط در معاملات بسیاری از سهامداران به چشم می‌خورد
اعتراض گندمکاران به کسر مطالبات به بهانه کیفیت
نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان هفته نهایی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۶ آبان
حفظ اشتغال بیش از ۳۰۰ هزار نفر در بنگاه‌های آسیب‌دیده
توسعه خدمات هوشمند درمانی در مناطق محروم کلید خورد
هشدار به سهامداران درباره استفاده از بازار سیاه مشاوره سرمایه‌گذاری
در حال حاضر هیچ صنعتی وجود ندارد که نیاز برق آن را تأمین نکرده باشیم
نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت
الزام شرکت‌های بیمه به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تشکیل و پیگیری پرونده‌های خسارت
برداشت و عرضه گوجه‌فرنگی نوبر پاییزه آغاز شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵
افزایش ۱۷۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر در نیمه نخست سال
ادامه بارش‌ها در سواحل خزر تا سه‌شنبه / کاهش ۵ تا ۶ درجه‌ای دمای تهران
سد‌های کشور آماده تله‌اندازی/ مهم‌ترین راهکار مقابله با سیلاب، پرهیز از قرار گرفتن در معرض آن است
مشارکت بیش از ۲۰۱ هزار مؤدی و انتخاب ۲۰۶۶ پروژه نشان‌دار کردن مالیات
ریزش کوه در منطقه لرستان تردد قطارهای تهران–جنوب را متوقف کرد
هیچ‌یک از محورهای اصلی کشور مسدود نیست