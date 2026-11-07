باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب جمشیدی، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در حدود ۷۰ درصد کشور گفت: در حال حاضر هیچ‌یک از محورهای اصلی مواصلاتی کشور مسدود نیست و تردد در جاده‌ها برقرار است؛ همچنین تمامی نیروها، ماشین‌آلات و عوامل پشتیبانی راهداری برای مقابله با بارش‌های پیش‌رو در آماده‌باش کامل قرار دارند.

جمشیدی اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی اخیر، بخش قابل توجهی از کشور تحت تأثیر بارش‌ها قرار گرفته و برای پنج استان هشدار قرمز و برای سایر استان‌ها هشدار نارنجی صادر شده است. این شرایط نیازمند اتخاذ تمهیدات ویژه و انجام اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی در روزهای شنبه و یکشنبه و صدور هشدار قرمز برای پنج استان، تمامی مرخصی‌ها و مأموریت‌های نیروهای راهداری لغو شده و نیروهای عملیاتی، ماشین‌آلات و عوامل پشتیبانی در محورهای مواصلاتی کشور در آماده‌باش کامل هستند.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه تاکنون انسداد مستمری در محورهای اصلی کشور گزارش نشده است، گفت: شب گذشته در محدوده‌ای از محور کرج ـ چالوس، به دلیل شرایط جوی، برای حدود یک تا دو ساعت محدودیت و انسداد تردد ایجاد شد که با تلاش نیروهای راهداری این محور بازگشایی شد و در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی برقرار است.

جمشیدی ادامه داد: در برخی استان‌ها که شدت بارش‌ها بیشتر است، ممکن است در مناطق کوهستانی و روستاهای دوردست مشکلاتی ایجاد شود که اطلاعات مربوط به این مناطق به‌تدریج در حال جمع‌آوری است. در صورت شناسایی هرگونه انسداد احتمالی در راه‌های روستایی، اطلاعات دقیق آن اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ البته تاکنون گزارش مستندی از انسداد راه‌های روستایی دریافت نکرده‌ایم.