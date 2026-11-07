رئیس شرکت گاز کردستان با اشاره به هشدار قرمز هواشناسی، از افزایش بیش از ۳۰ درصدی مصرف گاز بخش خانگی نسبت به هفته گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - احمد فعله‌گری با اشاره به ورود سامانه بارشی و سرد به استان کردستان و بسیاری از نقاط کشور اظهار داشت: با سرد شدن هوا، سیستم‌های گرمایشی مصارف بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند و روند مصرف گاز در بخش خانگی افزایشی است؛ به‌طوری‌که این هفته نسبت به هفته گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش مصرف داشته‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر میزان مصرف روزانه گاز در بخش خانگی و تجاری استان به حدود ۸ میلیون متر مکعب رسیده است و با توجه به هشدارهای هواشناسی و پیش‌بینی کاهش تا نزدیک ۱۰ درجه‌ای دما از روز دوشنبه، این روند افزایشی همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به ناترازی میان تولید و مصرف گاز در کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تولید گاز کشور به دلیل برخی مسائل و حوادث دچار آسیب شده و جبران و جایگزینی این میزان تولید به سرعت انجام‌پذیر نیست، با محدودیت در تولید مواجه هستیم. این مسئله ناترازی تولید و مصرف را به دنبال دارد و چنانچه الگوی مصرف رعایت نشود، خطر انقطاع جریان گاز در برخی نقاط محتمل خواهد بود.

 فعله‌گری در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم استان، خاطرنشان کرد: درخواست و خواهش ما از شهروندان عزیز این است که برای پایداری شبکه و استمرار تأمین گاز، صرفه‌جویی را در دستور کار خود قرار دهند و تا جای امکان با کاهش یک تا دو درجه‌ای دمای منازل، ادارات و اماکن تجاری، دستگاه‌های خدمات‌رسان را در مدیریت شبکه یاری کنند تا با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما، استان کردستان در طول فصل سرد با کمبود گاز و قطعی مواجه نشود.

برچسب ها: کردستان ، گاز ، صرفه جویی
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