باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت راه‌آهن اعلام کرد: در پی بارندگی‌های شدید از عصر روز جمعه، مسیر راه‌آهن لرستان در محدوده سپیددشت تا تنگ هفت در پنج نقطه دچار ریزش شده که تردد قطارها در این محور را با مشکل مواجه کرده است.

به دنبال این حادثه، حرکت شماری از قطارهای مسیر تهران–جنوب و قطارهای شهری متوقف شده و کارکنان راه‌آهن از ساعت ۲۰ روز جمعه در نقاط مختلف مسیر مستقر شده‌اند تا عملیات بازگشایی و برقراری مجدد تردد را انجام دهند.

جابجایی و انتقال مسافران قطارهای متوقف‌شده از طریق اتوبوس در حال انجام است تا خدمات‌رسانی به مسافران با وجود اختلال در مسیر ریلی ادامه یابد.

مسافران پیش از مراجعه به ایستگاه‌ها، آخرین وضعیت سفر خود را از طریق منابع رسمی پیگیری کنند و زمان ازسرگیری تردد قطارها پس از بازگشایی مسیر و رفع مشکلات، متعاقبا اعلام خواهد شد.