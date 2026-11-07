بیش از ۲۰۱ هزار مؤدی تا روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مشارکت در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات، ۲۰۶۶ پروژه را برای اختصاص مالیات خود انتخاب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات با هدف افزایش مشارکت مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات و پیوند مستقیم پرداخت‌های مالیاتی با اجرای پروژه‌های موردنیاز کشور امسال برای سومین سال با معرفی ۲۰۸۳ پروژه ملی و استانی و اعتباری در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان به اجرا درآمده است.

بر این اساس، تا روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بیش از ۲۰۱ هزار نفر از مؤدیان در این طرح مشارکت کرده و ۲۰۶۶ پروژه را برای تخصیص منابع مالیاتی انتخاب کرده‌اند. این میزان استقبال نشان می‌دهد که امکان انتخاب محل مصرف مالیات ظرفیت تازه‌ای برای تقویت مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایجاد کرده است.

در این میان، استان تهران با بیش از ۵۰ هزار مودی در رتبه اول، استان های اصفهان با بیش از ۱۷ هزار مودی، خراسان رضوی با حدود ۱۳ هزار مودی و استان فارس با ۱۱ هزار مودی در رتبه‌های دوم تا چهارم مشارکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات سال ۱۴۰۵ را دارند.

نگاهی به ترکیب پروژه‌های معرفی‌شده در سال جاری نشان می‌دهد که حوزه آموزش با ۹۰۹ پروژه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. این پروژه‌ها با هدف ساخت مدارس و افزایش سرانه فضاهای آموزشی در نقاط مختلف کشور تعریف شده‌اند. همچنین ۳۴۶ پروژه در حوزه آبرسانی به شهرها و روستاها و حفاظت از محیط زیست، ۲۰۵ پروژه در بخش سلامت و ۱۹۴ پروژه در زمینه احداث جاده و پل و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی در فهرست انتخاب مؤدیان قرار گرفته‌اند.

تاکنون ۲۰۱ هزار مؤدی در طرح نشان‌دار کردن مالیات امسال مشارکت کردند؛ البته فرایند مشارکت صاحبان مشاغل در تعیین محل هزینه کرد مالیاتشان تا پایان آبان ماه ادامه دارد و مودیان مشمول فرصت دارند مالیات خود را در قالب این طرح، نشان‌دار کنند.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
خبرهای مرتبط
یادداشت|
تجربه کشور‌های منطقه و بزرگ جهان؛ از تولید برق خانگی تا تقویت امنیت انرژی
نگرانی از تأمین کسری بودجه تا پایان سال برطرف می‌شود؟
مدل مالی جدید تامین مالی نیروگاه‌های پشت بامی در انتظار ابلاغ
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور تا اواسط هفته
خبر خوش سازمان برنامه و بودجه برای مدارس و بیمارستان‌های دولتی
وزیر نیرو: مطالبات و بدهی‌های صنعت برق به طور برابر هر کدام بیش از ۱۱۰ همت است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران
آخرین اخبار
خبر خوش سازمان برنامه و بودجه برای مدارس و بیمارستان‌های دولتی
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور تا اواسط هفته
وزیر نیرو: مطالبات و بدهی‌های صنعت برق به طور برابر هر کدام بیش از ۱۱۰ همت است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران
کشاورزان پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند
سه سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور گذشت /سهم دریا در اقتصاد چه شد؟
بازگشت خط لوله گاز بیدبلند - شیراز به چرخه
اولویت‌بندی ۴ هزار و ۵۵۰ قلم کالا برای واردات
بخش خصوصی نقش محوری در تأمین تجهیزات صنعت برق دارد/ تحویل برق به صنایع در آبان ۲۵ درصد افزایش یافت
آخرین مهلت بازگشت ارز سال ۱۴۰۴ برای بهره مندی از معافیت مالیاتی
صنعت پتروشیمی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز را دنبال می‌کند
همچنان ردپای احتیاط در معاملات بسیاری از سهامداران به چشم می‌خورد
اعتراض گندمکاران به کسر مطالبات به بهانه کیفیت
نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان هفته نهایی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۶ آبان
حفظ اشتغال بیش از ۳۰۰ هزار نفر در بنگاه‌های آسیب‌دیده
توسعه خدمات هوشمند درمانی در مناطق محروم کلید خورد
هشدار به سهامداران درباره استفاده از بازار سیاه مشاوره سرمایه‌گذاری
در حال حاضر هیچ صنعتی وجود ندارد که نیاز برق آن را تأمین نکرده باشیم
نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت
الزام شرکت‌های بیمه به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تشکیل و پیگیری پرونده‌های خسارت
برداشت و عرضه گوجه‌فرنگی نوبر پاییزه آغاز شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵
افزایش ۱۷۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر در نیمه نخست سال
ادامه بارش‌ها در سواحل خزر تا سه‌شنبه / کاهش ۵ تا ۶ درجه‌ای دمای تهران
سد‌های کشور آماده تله‌اندازی/ مهم‌ترین راهکار مقابله با سیلاب، پرهیز از قرار گرفتن در معرض آن است
مشارکت بیش از ۲۰۱ هزار مؤدی و انتخاب ۲۰۶۶ پروژه نشان‌دار کردن مالیات
ریزش کوه در منطقه لرستان تردد قطارهای تهران–جنوب را متوقف کرد
هیچ‌یک از محورهای اصلی کشور مسدود نیست