باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست خبری تفصیلی به مناسبت هفته هوافضا، در تشریح دستاوردهای عملیاتی و موشکی اظهار کرد: یکی از کارکردهای محوری و دستاوردهای بزرگ نیروی هوافضا، توان نفوذ پرتابه‌ها و عبور موفق از لایه‌های پدافندی مدرن دشمن است. موشک‌های نقطه‌زن ایران با به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته، سرعتی بالا و مانورپذیری دقیق، سامانه‌های پدافند هوایی حریف نظیر سامانه پدافندی «تاد» (THAAD) را به طور کامل ناکارآمد و زمین‌گیر کردند و موشک‌ها و تجهیزات سامانه «پاتریوت» نیز در مقابله با پرتابه‌های ما با ناکامی و از کارافتادگی مواجه شدند؛ امری که شکست تجهیزات پدافندی پرمدعای غربی در آزمون‌های واقعی میدان را اثبات کرد.



وی با بررسی دستاورد تبدیل دانش دانشگاهی به خطوط صنعتی تصریح کرد: دومین دستاورد بزرگ هوافضا، پیوند دانش نظری با صنایع دفاعی و تولید انبوه مایحتاج نظامی کشور است. امروز محصولاتی همچون موشک‌های بالستیک، پهپاد ۳۵۸ و سامانه پدافند هوایی متحرک «سوم خرداد» متقاضیان بین‌المللی فراوانی دارند و به بازارهای صادراتی عرضه می‌شوند که این تحول، ایران را از جایگاه خریدار تسلیحات به جایگاه قدرت برتر تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات راهبردی در سطح جهان ارتقا داده است.



سخنگوی سپاه تمرکز بر تولید دانش‌بنیان، تخصص بومی و استقلال تسلیحاتی را سومین دستاورد اساسی خواند و خاطرنشان کرد: توان موشکی و تسلیحات هوافضای سپاه متکی بر واردات خارجی یا حتی مهندسی معکوس تجهیزات غنیمتی نیست، بلکه از صفر تا صد بر پایه نبوغ نخبگان ایرانی ساخته شده است؛ این خودکفایی بنیادین نیاز کشور به کارشناسان خارجی، مستشاران نظامی، خرید سلاح و تأمین قطعات یدکی را به طور قطعی پایان بخشیده است.



وی چهارمین دستاورد برجسته را «توان مدیریت میدانی و بقاپذیری در آتش بحران» عنوان کرد و یادآور شد: نیروی هوافضا نشان داد که حتی زیر بمباران‌های فشرده و هوایی گسترده دشمن، انضباط فرماندهی، مدیریت میدانی و به‌کارگیری ادوات سبک، سنگین، کوتاه‌برد و دوربرد را به شکل کامل حفظ می‌کند؛ رزمندگان ما توانستند شلیک‌های برنامه‌ریزی‌شده و پیوسته خود را علیه اهداف و سرمایه‌های نظامی دشمن به اجرا درآورند، بدون آنکه هجوم هوایی حریف بتواند در سازمان رزم و اراده آتش ایران وقفه‌ای ایجاد کند که این استقامت عملیاتی، برتری موازنه قدرت و غلبه نهایی در میدان را تثبیت کرده است.

سردار سرتیپ پاسدار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته هوافضای سپاه به تشریح آخرین دستاوردهای راهبردی و دفاعی این نیرو در حوزه‌های موشکی، پهپادی، پدافندی و جنگ الکترونیک پرداخت.

سردار سرتیپ پاسدار محبی با تشریح دستاورد پنجم نیروی هوافضای سپاه گفت: با اتکا به سه حوزه محوری موشک، پهپاد و صنعت جنگ الکترونیک، موازنه قدرت کاملی در برابر تجهیزات مدرن ارتش‌های استکباری ایجاد شد.



وی با اشاره به غلبه فناوری ایران بر ابزارهای الکترونیکی بیگانگان افزود: در طول هفته‌های اخیر متخصصان جنگال سپاه توانستند ۷ فروند از پهپادهای شناسایی MQM-170 دشمن را به‌طور کامل در اختیار گرفته و سالم به زمین بنشانند که این اقدام نشان‌دهنده برتری فنی و اشراف عملیاتی کشور بر پیشرفته‌ترین سلاح‌های نوین متخاصمان است.



سخنگوی سپاه ورود پرشتاب و فناورانه به ساخت سامانه‌های پدافند هوایی را ششمین دستاورد این نیرو دانست و اظهار داشت: پس از تحولات دفاعی اخیر و جنگ‌های تحمیلی کوتاه‌مدت، توان پدافندی سپاه رشدی جهشی یافت، به‌گونه‌ای که در جریان درگیری‌های دفاعی اخیر توانستیم افزون بر ۲۶۰ فروند از اهداف هوایی دشمن را سرنگون سازیم.



وی در تشریح پرنده‌های ساقط‌شده تصریح کرد: این آمار شامل جنگنده‌های مدرن F-35، F-18، F-16 و F-15 و انواع پهپادهای راهبردی و شناسایی از جمله MQ-9، MQ-1، RQ-4، اوربیتر، لوکاس و سایر ریزپرنده‌ها و هوانوردهای رزمی بوده است که مستقل از توفیقات برادران ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و صرفاً کارنامه پدافندی نیروی هوافضای سپاه است.



سردار محبی دستیابی به قابلیت انعطاف‌پذیر در حوزه استمرار تولید تسلیحاتی را هفتمین دستاورد برجسته نیروی هوافضا برشمرد و خاطرنشان کرد: تاب‌آوری صنایع موشکی و پهپادی کشور به سطحی رسیده است که امکان تداوم بی‌وقفه ساخت سلاح حتی زیر آتش و بمباران سنگین فراهم شد.



وی یادآور شد: با اتکا به این توانمندی راهبردی، همان‌طور که پیش‌تر شهرهای موشکی برای نگهداری، دفاع و پرتاب ایمن موشک‌ها ایجاد شده بود، امروز خطوط تولید موشک و پهپاد نیز به صورت کامل به اعماق زمین و تونل‌های زیرزمینی منتقل شده است تا چرخه تأمین قدرت دفاعی در هر شرایطی پایدار و نفوذناپذیر بماند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تبیین ابعاد استمرار صنایع دفاعی کشور در هرگونه شرایط بحرانی گفت: با اتکا به دانش بومی و استفاده هوشمندانه از عمق جغرافیایی و عوارض متنوع خاک ایران، قابلیتی انعطاف‌پذیر پدید آمده است که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد دشمن حتی برای یک لحظه چرخه ساخت، ارتقا و نوسازی سلاح‌های ما را متوقف سازد.



وی با اشاره به خطای فاحش محاسباتی ارتش‌های بیگانه افزود: بدخواهان نظام با تحلیل‌های خام خود، موشک‌های شلیک‌شده سپاه را شمارش می‌کردند تا سررسید اتمام ذخایر دفاعی را تخمین بزنند، اما هرگز تصور نمی‌کردند که با طراحی سامانه‌های منعطف زیرسطحی، توان تولید موشک و پهپاد با اطمینان کامل به عمق زمین انتقال یافته و فرایند ساخت همگام با عملیات پیش می‌رود.



سخنگوی سپاه، فناوری کاهش سطح مقطع راداری (RCS) و رادارگریز ساختن موشک‌ها و پهپادها را به عنوان هشتمین دستاورد برجسته نیروی هوافضا معرفی و اظهار کرد: موشک‌های بالستیک و نقطه‌زن ایران با برخورداری از فناوری‌های پیشرفته بدنه و پیشران، توانستند از لایه‌های تودرتو و به‌ظاهر نفوذناپذیر شبکه‌های پدافندی عبور کنند و اهداف از پیش تعیین‌شده را با حداکثر دقت منهدم سازند.



وی خاطرنشان کرد: این توانمندی فنی مصداق آیه شریفه «فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ» بود و سردمداران کفر را در بهت و سردرگمی مطلق فرو برد که چگونه پیشرفته‌ترین تجهیزات راداری‌شان از ردگیری و خنثی‌سازی تسلیحات سپاه عاجز مانده است.



سردار محبی با اشاره به استقرار سامانه‌های پدافندی ائتلاف متخاصم در منطقه تصریح کرد: سپرهای موشکی نظیر پدافند «تاد» در عمل به طور کامل ناکارآمد و فلج شدند و پرتابه‌های پدافندی «پاتریوت» نیز در برابر سرعت، تاکتیک و مشخصات راداری موشک‌های ایرانی دچار درماندگی و خطا گردیدند.



وی تأکید کرد: استحکام فنی، مانورپذیری و سرعت بالای ادوات موشکی سپاه، لایه‌های پدافندی غرب را پشت سر گذاشت و برتری علمی و عملیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صحنه نبردهای مدرن اثبات کرد.



سخنگوی سپاه، نهمین دستاورد این نیرو را ایجاد بازدارندگی مؤثر و قاطع در برابر تهدیدات توصیف کرد و گفت: هنگامی که دشمن دست به اقدامات وحشیانه علیه مردم می‌زند، توان بازدارندگی و قدرت پاسخگویی متقابل است که موازنه را حفظ می‌کند.