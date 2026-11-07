الحاق یک تبصره به مصوبه تعیین نحوه شرکت مجدد پذیرفته­‌شدگان در تمامی آزمون­‌های سراسری در آزمون‌های سال‌های بعد را برای اجرا ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماده واحده «الحاق یک تبصره به مصوبه تعیین نحوه شرکت مجدد پذیرفته شدگان در تمامی آزمون‌های سراسری کلیه مقاطع در آزمون‌های سال‌های بعد» به شرح زیر و خطاب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ شده است:

ماده واحده «الحاق یک تبصره به مصوبه تعیین نحوه شرکت مجدد پذیرفته‌ شدگان در تمامی آزمون‌های سراسری کلیه مقاطع در آزمون‌های سال‌های بعد» که در جلسه ۹۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده - یک تبصره به شرح ذیل به مصوبه ماده واحده «تعیین نحوه شرکت مجدد پذیرفته‌شدگان در تمامی آزمون‌های سراسری کلیه مقاطع در آزمون‌های سال بعد» (مصوب جلسه ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن) الحاق و اضافه می‌گردد:

تبصره ۵- پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ اعلام رسمی نتایج نهایی، از طریق مجاری رسمی تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انصراف قطعی خود را از پذیرش و ثبت‌نام در رشته محل قبولی اعلام نمایند، مشمول ممنوعیت شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره بعد نخواهند بود».

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
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