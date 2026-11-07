سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به خبر حضورش در جلسه هیئت مدیره سرخپوشان واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی با شکست برابر تیم فجرشهید سپاسی سومین شکست خود را در ۱۲ بازی متحمل شد که مهدی تارتار تحت فشار انتقادات هواداران و پیشکسوتان پرسپولیس قرار گرفته است.

سومین شکست سرخپوشان در لیگ برتر فوتبال باعث شد که مدیران باشگاه به نتایج تیمشان ورود کنند و مهدی تارتار سرمربی تیم به جلسه هیئت مدیره فراخوانده شده تا در مورد نتایج ضعیف سرخپوشان توضیح بدهد.

جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس امروز با حضور مهدی تارتار در حال برگزاری است و سرمربی پرسپولیس در هنگام ورودش به ساختمان باشگاه گفت: طبق روال همیشگی و ماهی یک بار جلسه داریم و چیز خاصی نیست.