معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، از کشف ۱۹ قطعه سکه تقلبی با نقوش تاریخی از دو فرد غیربومی در شهرستان دیواندره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی بهنیا اظهار کرد: برابر گزارش واصله از اداره میراث‌ فرهنگی شهرستان دیواندره، ماموران یگان امداد فراجا در جریان بازرسی از خودروهای عبوری در یکی از ایست‌های بازرسی داخل شهر دیواندره، موفق به کشف ۱۹ قطعه سکه از یک دستگاه خودرو شدند.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان افزود: بر اساس بررسی و نظر کارشناسی، سکه‌های کشف‌شده بدل سکه‌های دوره تاریخی هستند و هیچ‌کدام اصالت تاریخی ندارند.

او عنوان کرد: در این عملیات، دو نفر از سرنشینان غیربومی خودرو دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

بهنیا با اشاره به اهمیت صیانت از آثار و مواریث تاریخی و فرهنگی، بر ضرورت همکاری و تعامل دستگاه‌های مسئول در راستای پیشگیری از تخلفات و حفاظت از میراث‌فرهنگی استان تاکید کرد.

منبع: میراث فرهنگی استان

برچسب ها: سکه تقلبی ، میراث فرهنگی
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