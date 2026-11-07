وزیر خارجه از گفت‌و‌گو‌های تلفنی خود با ۱۲ همتای منطقه‌ای طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و گفت: آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز شنبه ۱۶ آبان در پیامی اینستاگرامی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک روزهای اخیر نوشت: در ۴۸ ساعت گذشته در گفت‌وگوهای تلفنی جداگانه با ۱۲ نفر از همتایانم از کشورهای عمان، مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر، قبرس، ترکیه، کویت، امارات متحده عربی، تونس، عراق و پاکستان، آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و پیامدهای اقدامات تنش‌زای آمریکا و رژیم صهیونیستی را بررسی و تبادل نظر کردیم.

وزیر امور خارجه در تشریح جزئیات این تماس‌ها گفت: در این رایزنی‌ها، ضمن تشریح مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی کشورها، توقف تجاوز و تهدید، پرهیز از مداخلات مخرب خارجی و مسئولیت کشورهای منطقه در جلوگیری از گسترش ناامنی تصریح کردم.

عراقچی افزود: همچنین بر حق مشروع کشورمان در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود و ضرورت شکل‌گیری ترتیبات امنیتی منطقه‌ای بدون مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تاکید کردم.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، تحولات منطقه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
شنبه , 16 آبان 1405 - 17:15

نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۰۳ تاکنون در عراق چه غلطی می کنند.
و این در حالی است که حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۰۳ تاکنون در عراق تهدیدی علیه مردم ایران بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در قطر چه غلطی می کنند.
و این در حالی است که حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در قطر تهدیدی علیه مردم ایران بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
کشورهای عمان، مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر، قبرس، ترکیه، کویت، امارات متحده عربی، تونس، عراق و پاکستان، از سال ۱۳۵۹ تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا، کشورهای اروپایی، صهیونیست ها و همه گروه های تروریست ها در منطقه هستند.
۰
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