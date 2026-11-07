حکم اعدام محمدعارف شه‌بخش فرزند محمد‌اکبر، از عناصر مرتبط با گروهک تروریستی جیش‌الظلم و از عوامل حمله مسلحانه به پاسگاه قلعه‌بید خاش صبح امروز اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حکم اعدام محمدعارف شه‌بخش فرزند محمد‌اکبر، از عناصر مرتبط با گروهک تروریستی جیش‌الظلم که به اتهام بغی و محاربه از طریق حمله مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید شهرستان خاش، منتهی به شهادت و مجروحیت پرسنل انتظامی شده بود، پس از طی مراحل قانونی صبح امروز اجرا شد.

بر اساس محتویات پرونده قضایی، در پی حمله مسلحانه عناصر وابسته به گروهک تروریستی جیش‌الظلم به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید شهرستان خاش، تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی به شهادت رسیده و مجروح شدند. پس از وقوع این حادثه، موضوع با دستور مقام قضایی در دستور کار مراجع انتظامی و امنیتی قرار گرفت و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در این حمله آغاز شد.

در جریان اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، محمدعارف شه‌بخش فرزند محمد‌اکبر به‌عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده شناسایی و دستگیر شد. پس از دستگیری، ارتباط و عضویت وی در گروهک تروریستی جیش‌الظلم و نقش انتسابی او در حمله مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات، اظهارات متهم، گزارش‌های ضابطان و سایر مستندات جمع‌آوری‌شده در پرونده، در فرآیند تحقیقات قضایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ابتدا پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر تشکیل و تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات انتسابی آغاز شد. در ادامه و با توجه به ابعاد پرونده و بررسی موضوع صلاحیت قضایی، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان ارسال و در شعبه ششم بازپرسی این دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت.

در جریان رسیدگی قضایی، ابعاد مختلف حادثه، ارتباط متهم با گروهک تروریستی جیش‌الظلم و نقش انتسابی وی در حمله مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید بررسی شد. همچنین با درخواست مراجع اطلاعاتی استان، تحقیقات تکمیلی درباره ابعاد پرونده، نقش متهم و سایر افراد مرتبط با حادثه انجام و گزارش‌های مربوطه به همراه مستندات و سوابق موجود در پرونده قضایی ثبت و مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت، پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی قضایی و صدور حکم محکومیت محمدعارف شه‌بخش به اتهامات بغی و محاربه از طریق حمله مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید شهرستان خاش، حکم صادره پس از طی مراحل و تشریفات قانونی، بامداد امروز شانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اجرا شد.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، حکم اعدام ، اعدام تروریست
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
الحمدلله
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
الحمدلله رب العالمین 🤲
خدا لعنتشکند
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
احسنت
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
مرگ بر منافق مرگ بر ضد ولایت فقیه
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
یک انسان چقدر باید احمق باشد تا دنیا و آخرت خود را خراب کند که صهیونیست های حرامزاده و شیطان پرست و جنایتکار و آمریکای چپاولگر به نان و نوایی برسد ، خلایق هر چه لایق ، آتش جهنم نوش جانشان
۱
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
قوه قضائیه باید با اراده‌ قوی احکام جانیان و خائنین را به اجرا در آورد .
این سرزمین معطر به خون شهدا باید از این آشغالها پاکسازی شود .
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
آفرین
۱
۱۵
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