مدیرکل راه‌آهن لرستان از ریزش کوه در پنج نقطه از مسیر ریلی این استان در محدوده سپیددشت تا تنگ هفت در پی بارندگی‌های شدید خبر داد و گفت: این حادثه موجب اختلال در تردد قطار‌های محور سراسری تهران–جنوب شده و جابجایی و انتقال مسافران قطار‌های متوقف‌شده با اتوبوس در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهرداد انصاری روز شنبه اظهار کرد: در پی بارندگی‌های شدید از عصر روز جمعه، مسیر راه‌آهن لرستان در محدوده سپیددشت تا تنگ هفت در پنج نقطه دچار ریزش شده که تردد قطار‌ها در این محور را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: به دنبال این حادثه، حرکت شماری از قطار‌های مسیر تهران–جنوب و قطار‌های شهری متوقف شده و کارکنان راه‌آهن از ساعت ۲۰ روز جمعه در نقاط مختلف مسیر مستقر شده‌اند تا عملیات بازگشایی و برقراری مجدد تردد را انجام دهند.

انصاری با اشاره به توقف قطار‌ها و مشکلات ایجادشده برای مسافران بیان کرد: جابجایی و انتقال مسافران قطار‌های متوقف‌شده از طریق اتوبوس در حال انجام است تا خدمات‌رسانی به مسافران با وجود اختلال در مسیر ریلی ادامه یابد.

مدیرکل راه‌آهن لرستان از مسافران خواست پیش از مراجعه به ایستگاه‌ها، آخرین وضعیت سفر خود را از طریق منابع رسمی پیگیری کنند و افزود: زمان ازسرگیری تردد قطار‌ها پس از بازگشایی مسیر و رفع مشکلات، متعاقبا اعلام خواهد شد.

سامانه بارشی قوی از چهارشنبه هفته گذشته وارد لرستان شده است و تا فردا یکشنبه ادامه دارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: راه آهن ، لرستان ، سیل و آبگرفتگی
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