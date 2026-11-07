سخنگوی صنعت آب کشور گفت: مهم‌ترین راهکار مقابله با سیلاب، پرهیز از قرار گرفتن در معرض آن است. سد‌های کشور نیز برای مهار و تله‌اندازی آمادگی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به دنبال پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره وقوع بارش‌ها، روز چهارشنبه جلسه ویژه ستاد فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیلاب در شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل شد؛ در پی این جلسه تمامی مسئولان و کارشناسان مرتبط با مدیریت سیلاب، از جمله مسئولان حوزه مدیریت و مهار سیلاب در پشت سد‌ها و رودخانه‌ها در ایام تعطیل به محل کار خود فراخوانده شدند و همکاران مربوطه نیز در محل کار خود مستقر هستند.

بزرگ‌زاده ادامه داد: خوشبختانه تا این لحظه، یعنی حدود ساعت ۱۱ و نیم صبح امروز، تلفاتی گزارش نشده و خسارات مالی عمده‌ای نیز به ثبت نرسیده است. البته خسارات جزئی گزارش شده است.

سخنگوی صنعت آب کشور با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان بیان کرد: وزارت نیرو از تمامی شهروندان درخواست می‌کند با توجه به تداوم و گسترش بارش‌ها، از نزدیک شدن به مناطق پرخطر، به‌ویژه دره‌ها، مسیل ها، رودخانه‌ها و سازه‌های تقاطعی که مسیر جاده یا راه‌آهن از روی رودخانه عبور می‌کند، خودداری کنند و خود، خانواده و سرمایه‌هایشان را در معرض خطر سیلاب قرار ندهند.

او تصریح کرد: مهم‌ترین راهکار مقابله با سیلاب، پرهیز از قرار گرفتن در معرض آن است. سد‌های کشور نیز برای مهار و تله‌اندازی آمادگی دارند و در صورتی که در بالادست سد‌ها بارش‌های سیل‌آسا رخ دهد، سد‌ها می‌توانند به کنترل سیلاب کمک کنند؛ البته ممکن است برخی سیلاب‌ها در پایین‌دست سد‌ها رخ دهند.

بزرگ‌زاده تأکید کرد: بنابراین همچنان بر راهکار اصلی مقابله با سیلاب، یعنی قرار نگرفتن شهروندان در معرض خطر، تأکید داریم و از مشارکت و همکاری مردم در رعایت توصیه‌های ایمنی و دور نگه داشتن خود و سرمایه‌هایشان از مناطق سیل‌خیز قدردانی می‌کنیم.

سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تداوم مدیریت مصرف آب از سوی شهروندان با توجه به شرایط بارندگی اخیر گفت: همچنان مدیریت مصرف آب ضروری است؛ چراکه هم آبخوان‌های کشور خالی هستند و هم بخش زیادی از ظرفیت سد‌ها خالی است.

او خاطرنشان کرد: هنوز بارش‌ها به پایان نرسیده است و پس از اتمام بارندگی‌ها، میزان بارش‌ها، مناطق دریافت‌کننده بارندگی و میزان ذخیره‌شده در سد‌های مختلف را به اطلاع شهروندان خواهیم رساند.

بزرگ‌زاده در پایان گفت: در شرایط فعلی، مهم‌ترین موضوعی که باید به شهروندان اطلاع‌رسانی شود، ضرورت قرار نگرفتن در معرض سیلاب است. انتظار داریم مردم با توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پیشگیرانه، ایمنی خود، خانواده و سرمایه‌هایشان را حفظ کنند.

برچسب ها: سیلاب ، بارش باران ، وزارت نیرو
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