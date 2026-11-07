رویترز گزارش داد قطر انرژی در مذاکراتی پیشرفته با شرکت آمریکایی نکست‌دیکید، خرید سالانه حداکثر ۲ میلیون تن گاز طبیعی مایع از پروژه ریو گرانده در تگزاس را بررسی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکت قطر انرژی در حال مذاکره با شرکت آمریکایی نکست‌دیکید برای خرید سالانه حداکثر ۲ میلیون تن گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) از پروژه ریو گرانده در ایالت تگزاس است.

دو منبع آگاه اعلام کردند مذاکرات دو طرف در مراحل پیشرفته قرار دارد و بر تأمین گاز از ششمین واحد مایع‌سازی این پروژه متمرکز است؛ واحدی که همچنان در انتظار دریافت مجوز قرار دارد و تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری در آن اتخاذ نشده است.

رویترز اعلام کرد که دو شرکت قطر انرژی و نکست‌دیکید نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر درباره مذاکرات پاسخی نداده‌اند.

این مذاکرات در چارچوب تلاش‌های قطر انرژی برای گسترش خرید گاز از آمریکا انجام می‌شود.

سعد بن شریده الکعبی، وزیر مشاور در امور انرژی قطر و مدیرعامل قطر انرژی، اکتبر گذشته به رویترز گفته بود قرارداد‌های خارجی بخشی از راهبرد تجاری این شرکت برای کسب درآمد در صورت بروز اختلال دوباره در صادرات گاز قطر از طریق تنگه هرمز، در پی درگیری‌های خاورمیانه است.

منبع: رویترز

برچسب ها: گاز مایع ، آمریکا و قطر
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
قطر که خودش صادر کننده گازه
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