باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در پی بارش باران، حجم آب رودخانه آفرینه در شهرستان پلدختر افزایش یافته و جریان پرشتاب آب، این رودخانه را به وضعیت طغیانی رسانده است.

بارش‌های اخیر با افزایش روان‌آب‌های سطحی و ورود آب به مسیر رودخانه، موجب بالا آمدن سطح آب و شدت گرفتن جریان آن شده است؛ به‌گونه‌ای که خروش رودخانه، منظره‌ای متفاوت و چشمگیر در منطقه آفرینه ایجاد کرده است.

رودخانه و آبشار آفرینه از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری شهرستان پلدختر در استان لرستان به شمار می‌روند که در روزهای بارانی و پس از بارش‌های قابل‌توجه، با افزایش حجم آب، جلوه‌ای پرشور و تماشایی پیدا می‌کنند.

طغیان رودخانه آفرینه بار دیگر اهمیت توجه به شرایط جوی و آمادگی در برابر پیامدهای بارش‌های شدید را یادآور می‌شود؛ چراکه افزایش ناگهانی دبی رودخانه‌ها و شکل‌گیری روان‌آب‌ها می‌تواند خطراتی برای ساکنان مناطق اطراف، مسافران و گردشگران به همراه داشته باشد.

در چنین شرایطی، از شهروندان و گردشگران انتظار می‌رود از توقف و تردد در حاشیه رودخانه، نزدیک شدن به آبشار و ورود به بستر رودخانه خودداری کنند و هشدارهای احتمالی نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند