همزمان با فعالیت سامانه بارشی جدید در سطح استان آذربایجان‌غربی و در راستای ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای، گشت‌های راهداری در تمامی محورهای مواصلاتی استان به‌صورت مستمر به اجرا درآمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت:نیروهای راهداری با حضور میدانی، پایش لحظه‌ای وضعیت راه‌ها، بررسی نقاط حادثه‌خیز، کنترل وضعیت آب‌روها و پاکسازی مسیرهای عبور آب، در آماده‌باش کامل قرار دارند. هدف از این اقدامات، پیشگیری از بروز هرگونه اختلال در تردد شهروندان و مسافران بوده و نیروها آماده‌اند تا در صورت وقوع حوادث و انسداد احتمالی محورها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

وی افزود:به رانندگان عزیز توصیه می‌شود با توجه به شرایط بارشی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و نکات ایمنی، پیش از سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند

برچسب ها: گشت های راهداری ، بارش پائیزی
خبرهای مرتبط
ساری،
استقرار اکیپ های راهداری برای نوروز امسال
بندرعباس؛
ادامه ی بارش های پائیزی در هرمزگان
راهداران گلستان آماده راهداری زمستانه/رانندگان تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انهدام ۲ باند و کشف ۱۳۸ قبضه سلاح غیرمجاز در مرزهای آذربایجان‌غربی
رقابت برترین‌های ددلیفت شمال‌غرب/ میزبانی موفق سلماس از کاپ آزاد ددلیفت
آخرین اخبار
انهدام ۲ باند و کشف ۱۳۸ قبضه سلاح غیرمجاز در مرزهای آذربایجان‌غربی
رقابت برترین‌های ددلیفت شمال‌غرب/ میزبانی موفق سلماس از کاپ آزاد ددلیفت
تصادف زنجیره ای در محور خوی-جلفا ۲ فوتی و ۴ مصدوم برجای گذاشت
آماده‌باش ۱۵۰۰ نیروی خدماتی در ارومیه برای مقابله با پیامدهای بارش‌های پاییزی
میرآباد پربارش‌ترین نقطه آذربایجان‌غربی تا این لحظه/ بارش و رعدوبرق تا دوشنبه ادامه دارد
چهار لاله پرپر در آغوش بارانی ارومیه/ استقبال باشکوه از پیکرهای مطهر شهدای گمنام در آذربایجان‌غربی
جاده‌های آذربایجان‌غربی لغزنده شد/ توصیه‌های حیاتی پلیس‌راه برای تردد در روزهای بارانی
ثبت ۲۴۰۰ مورد تخلف حریم راه‌ها در آذربایجان غربی طى ۷ ماه گذشته
استقرار گشت‌های راهداری در محورهای مواصلاتی همزمان با بارش‌های پاییزی در آذربایجان‌غربی
دانشگاه ارومیه رتبه نخست کشور در ارزیابی امنیت سایبری دانشگاه‌ها را کسب کرد
تقویت تجهیزات اطفای حریق در محیط زیست آذربایجان غربی/هزینه ۳۰۰ میلیاردتومان اعتبار در سال جاری