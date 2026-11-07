باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت:نیروهای راهداری با حضور میدانی، پایش لحظه‌ای وضعیت راه‌ها، بررسی نقاط حادثه‌خیز، کنترل وضعیت آب‌روها و پاکسازی مسیرهای عبور آب، در آماده‌باش کامل قرار دارند. هدف از این اقدامات، پیشگیری از بروز هرگونه اختلال در تردد شهروندان و مسافران بوده و نیروها آماده‌اند تا در صورت وقوع حوادث و انسداد احتمالی محورها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

وی افزود:به رانندگان عزیز توصیه می‌شود با توجه به شرایط بارشی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و نکات ایمنی، پیش از سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند