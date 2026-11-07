مسئول اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز از اجرای برنامه آموزشی، تمرینی با محوریت ارتقای آمادگی و آگاهی دانش‌آموزان در مواجهه با شرایط اضطراری و تهدیدات نوین در دبستان پسرانه ظفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید جابری با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در میان نسل آینده اظهار کرد: آموزش مفاهیم پدافند غیرعامل در محیط‌های آموزشی، زمینه‌ساز افزایش آگاهی، تقویت مهارت‌های فردی و جمعی و ارتقای توانایی دانش‌آموزان برای مواجهه صحیح با شرایط بحرانی است.

او افزود: اجرای برنامه‌های آموزشی و تمرینی در مدارس، فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با اصول خودمراقبتی، حفظ خونسردی، رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و انجام اقدامات صحیح و به‌موقع در شرایط اضطراری فراهم می‌کند.

در ادامه این برنامه، محمدجواد افسریان، مسئول پدافند غیرعامل شهرداری شیراز، با تأکید بر ضرورت آموزش مستمر و هدفمند در مدارس گفت: پدافند غیرعامل تنها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و اقدامات تخصصی نیست، بلکه فرهنگی عمومی برای پیشگیری، آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات است. هر اندازه آموزش‌ها از سنین پایین‌تر آغاز شود، جامعه در مواجهه با شرایط غیرمنتظره از آمادگی و تاب‌آوری بیشتری برخوردار خواهد بود.

افسریان همچنین با اشاره به نقش مهم مدارس در توسعه فرهنگ ایمنی و آمادگی اجتماعی خاطرنشان کرد: تمرین و تکرار آموخته‌ها، موجب تبدیل دانش نظری به مهارت عملی می‌شود. هدف از اجرای چنین برنامه‌هایی، ایجاد توانمندی در دانش‌آموزان برای شناخت موقعیت‌های پرخطر، تصمیم‌گیری صحیح و مشارکت آگاهانه در حفظ ایمنی خود و اطرافیان است.

این برنامه در قالب یادمان شهید سردار سپهبد محمد پاکپور و با رویکرد آموزش، تمرین و ارتقای آمادگی دانش‌آموزان برگزار شد.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: تاب آوری ، دانش‌آموزان ، شیراز ، بحران ، پدافند غیرعامل ، شهرداری شیراز
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