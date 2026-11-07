باشگاه خبرنگاران جوان - از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت، سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی این شهرستان از صبح امروز به دلیل بروز نقص فنی به طور موقت دچار اختلال شده است.

بنا به این گزارش، کارشناسان شرکت مخابرات با جدیت پیگیر موضوع بوده و در تلاش برای رفع سریع این اختلال هستند.

لذا از شهروندان خواسته شده است برای پیشگیری از هرگونه وقفه در فرآیند امدادرسانی و برقراری ارتباط با این سازمان در مواقع اضطراری، شماره تلفن‌های ۰۹۱۰۸۴۱۸۳۱۱ و ۰۹۱۰۸۴۱۸۲۱۰را در تلفن‌های همراه خود ذخیره نموده و در صورت نیاز با این خطوط تماس بگیرند.