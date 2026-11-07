رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از انجام نزدیک به ۶۳ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در ۹۵۷ واحد مرغ گوشتی استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی از جوجه‌ریزی نزدیک به ۶۳ میلیون قطعه در واحد‌های مرغ گوشتی استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و این میزان را بیانگر ظرفیت و پویایی صنعت مرغداری استان در تأمین گوشت مرغ و نقش مؤثر واحد‌های پرورش مرغ گوشتی در پایداری تولید و امنیت غذایی دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعلام این خبر اظهار کرد: این میزان جوجه ریزی در ۹۵۷ واحد مرغ گوشتی استان فارس انجام شده است.

او عنوان کرد: بر اساس آمار‌های رسمی، استان فارس یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت مرغ در کشور به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از نیاز بازار‌های داخلی و استان‌های همجوار را تأمین می‌کند.

به گفته این مقام ارشد جهاد کشاورزی؛ جوجه‌ریزی انجام شده بیانگر ظرفیت بالای صنعت مرغداری استان در تأمین گوشت مرغ و نقش مؤثر واحد‌های پرورش مرغ گوشتی در پایداری امنیت غذایی و کنترل بازار پروتئین است.

بهجت حقیقی با اشاره به اهمیت استمرار تولید، بر حمایت از فعالان این حوزه و بهره‌گیری از ظرفیت واحد‌های مرغداری استان در راستای تأمین نیاز بازار تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: صنعت پرورش مرغ گوشتی در ایران با چالش‌هایی نظیر نوسانات قیمت نهاده‌های خوراکی مانند ذرت و کنجاله سویا و همچنین بیماری‌های تنفسی طیور مواجه است و استمرار جوجه‌ریزی در واحد‌های استاندارد، نقش کلیدی در جلوگیری از التهاب بازار گوشت مرغ ایفا می‌کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جوجه ریزی جوجه ، واحدهای مرغ گوشتی ، جهاد کشاورزی فارس
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