اداره کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح نارنجی، از ورود سامانه بارشی جدید به استان از امروز شنبه ۱۶ آبان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان قم، سامانه بارشی جدید از روز شنبه ۱۶ آبان در تمامی مناطق استان فعال می‌شود و فعالیت آن تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت.

این سامانه جوی با پیامد‌هایی از جمله بارش باران، رگبار، مه‌آلودگی و احتمال وقوع صاعقه در سطح استان همراه است.

با توجه به صدور هشدار نارنجی هواشناسی، شهروندان و به‌ویژه رانندگان لازم است در زمان فعالیت این سامانه، احتیاط لازم را در تردد داشته باشند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین توصیه می‌شود شهروندان با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، اطلاعیه‌ها و توصیه‌های بعدی اداره کل هواشناسی استان را دنبال کنند.

برچسب ها: هواشناسی ، باران باران ، مه آلودگی
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