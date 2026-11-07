باشگاه خبرنگاران جوان - احمد فاطمی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران ضمن تشریح ابعاد بحران گاز، از پیگیری برای واردات گاز از کشور‌های همسایه، تأمین سوخت دوم برای واحد‌های خدماتی و برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده با وزیر نفت و مدیران ارشد انرژی خبر داد و اظهار داشت: ما ۴۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز در کشور داریم و بخشی از این کمبود‌ها مربوط به سال‌های قبل، جنگ و تجاوزات دشمن است.

وی در پاسخ به این سئوال که با وجود اینکه دومین کشور تولیدکننده گاز در جهان هستیم چرا با این شرایط مواجهیم و مسئولان تا چه حد مقصر بوده‌اند، تصریح کرد: نمی‌خواهم این مسئله را صرفاً به این دولت یا آن دولت ربط دهم، اما از قبل باید این زیرساخت‌ها و پیش‌بینی‌ها آماده می‌شد. ما ذخایر عظیم گاز به‌ویژه در حوزه پارس جنوبی داریم که متأسفانه به دلیل تحریم‌ها نتوانستیم سرمایه‌گذاری جدی در آن انجام دهیم و در شرایطی که قطری‌ها با حداکثر ظرفیت در حال برداشت از آن هستند، ما از این نعمت تا حدودی محروم مانده‌ایم. در حال حاضر به دنبال مقصر نیستیم؛ شرایط فعلی خاص است و بخشی ناشی از جنگ و بخش دیگر ناشی از ناکارآمدی‌هاست که آن را می‌پذیریم، اما قرار است بنشینیم و ببینیم چگونه می‌توان این مشکل را به حداقل رساند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در خصوص وضعیت واحد‌های گردشگری و خدماتی بیان کرد: سیاست رسمی دولت این است که برخی مراکز در اولویت اول تأمین سوخت نیستند و سوخت جایگزین بیشتر به مراکز ضروری داده می‌شود. اما ما این رویکرد را به‌طور کامل نمی‌پذیریم؛ اشتغال برای ما مهم است. برای نمونه، استخر‌های سطح استان ده‌ها نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و امروز با موجی از نگرانی کارفرمایان و کارگران و خطر اخراج نیرو‌ها مواجهیم. حرف ما این است که باید حداکثر توان را به کار بگیریم تا استخر‌ها و سایر مراکزی که دچار تعطیلی می‌شوند نیز بتوانند از فرصت سوخت دوم استفاده کنند؛ چرا که واقعاً با موجی از بیکاری مواجهیم و به همین دلیل این موضوع را در جلسه عالی تهران پیگیری خواهیم کرد.

فاطمی در تشریح اقدامات و راهکار‌های در دستور کار افزود: راهکار‌هایی در جلسات تهران و سطح استان در حال بررسی است و مکاتبه‌ای با سرپرست وزارت نفت انجام داده‌ام تا جلسه‌ای با حضور وزیر نفت، استاندار، مدیرعامل شرکت ملی گاز، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نمایندگان استان برگزار شود تا آخرین وضعیت به‌صورت عملیاتی بازنگری و موانع و راهکار‌ها موردتوجه قرار گیرد. اولویت این است که بخشی از گاز مورد نیاز از طریق مذاکره با یکی از کشور‌های همسایه تأمین شود و بخش دیگر نیز از مسیر سوخت‌های جایگزین و توزیع کپسول‌های گاز جبران شود.

وی خطاب به مردم خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند؛ ما تلاش می‌کنیم تا این مشکلات به حداقل برسد. هرچند این کمبود، یک کمبود جدی و واقعی است، اما با همدلی، هم‌افزایی و صبوری مردم، ان‌شاءالله از این زمستان و فضای سخت که عمدتاً گریبان‌گیر شهرستان‌های بابل و آمل است، عبور خواهیم کرد.

منبع: تسنیم