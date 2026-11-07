باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی -کریمی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین در حوزه مدیریت منابع آب اظهار کرد: کنتور‌های هوشمند و دیجیتال آب با قابلیت اتصال به شبکه تلفن همراه و اپلیکیشن اختصاصی، امکان نظارت دقیق بر میزان مصرف و مدیریت جریان آب را از راه دور فراهم کرده‌اند.

وی افزود: این کنتور‌ها با استفاده از سیم‌کارت و اتصال به سامانه نرم‌افزاری، اطلاعات مصرف آب را به‌صورت دقیق و به تفکیک هر انشعاب در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این ویژگی به‌ویژه در مجتمع‌های مسکونی، آپارتمان‌ها و ویلا‌ها اهمیت دارد و زمینه محاسبه عادلانه هزینه آب بر اساس میزان مصرف واقعی هر واحد را فراهم می‌کند.

کریمی با بیان اینکه شناسایی نشتی و جلوگیری از هدررفت آب از مهم‌ترین مزایای این فناوری است، تصریح کرد: در ساختمان‌های بزرگ و مجتمع‌های مسکونی، تشخیص نشتی‌های پنهان در شبکه لوله‌کشی همواره یکی از چالش‌های مدیریت ساختمان بوده است؛ در حالی که کنتور‌های هوشمند با پایش مستمر جریان و تحلیل الگوی مصرف، می‌توانند شرایط غیرعادی را شناسایی کرده و هشدار‌های لازم را برای کاربران ارسال کنند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان ادامه داد: یکی دیگر از قابلیت‌های مهم این تجهیزات، امکان اتصال به شیر برقی و قطع و وصل جریان آب از راه دور است. به این ترتیب، در صورت بروز نشتی، ترکیدگی لوله یا مشاهده شرایط غیرعادی، کاربران می‌توانند از طریق اپلیکیشن و حتی در زمان عدم حضور در ساختمان، نسبت به کنترل جریان آب اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی سریع درباره مشکلات احتمالی شبکه داخلی آب، علاوه بر جلوگیری از خسارت‌های ناشی از نشتی و ترکیدگی لوله‌ها، می‌تواند به کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری مصرف این منبع ارزشمند کمک کند.

کریمی همچنین با اشاره به اهمیت تفکیک مصرف در مجتمع‌های مسکونی گفت: ثبت و نمایش میزان مصرف هر واحد، شفافیت بیشتری در مدیریت منابع آب ایجاد می‌کند و با کاهش محاسبات تقریبی و سهم‌بندی‌های غیرواقعی، امکان توزیع عادلانه هزینه‌ها میان ساکنان را فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه استفاده از این تجهیزات می‌تواند به ارتقای مدیریت هوشمند ساختمان‌ها کمک کند، افزود: تلفیق فناوری اندازه‌گیری دیجیتال، ارتباطات مبتنی بر سیم‌کارت و قابلیت کنترل از راه دور، کنتور‌های هوشمند آب را به ابزاری کاربردی برای مدیریت مصرف، کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی تبدیل کرده است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان در پایان تأکید کرد: در شرایطی که صیانت از منابع آبی و مدیریت مصرف به یکی از اولویت‌های مهم کشور تبدیل شده است، توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند در حوزه پایش و کنترل آب می‌تواند گامی مؤثر در کاهش هدررفت، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت ساختمان‌های هوشمند باشد.