باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، با تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور گفت: بارش‌های شدید در مناطق زاگرس تا فردا (یکشنبه) ادامه دارد و از بعدازظهر و شب یکشنبه به‌تدریج از شدت آن کاسته می‌شود، اما در سواحل دریای خزر بارندگی‌ها تا روز سه‌شنبه تداوم خواهد داشت.

تاجبخش با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: در مناطق زاگرس تا فردا شاهد بارش‌های شدید خواهیم بود، اما از بعدازظهر و شب یکشنبه به‌تدریج از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود. در مقابل، بارندگی در سواحل دریای خزر تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از روز سه‌شنبه فعالیت سامانه بارشی به مناطق شمال شرق کشور منتقل می‌شود. در تهران نیز بارش‌ها عمدتاً تا روز یکشنبه ادامه دارد و به‌تدریج با کاهش دما همراه خواهیم بود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به افت محسوس دما در برخی مناطق کشور تصریح کرد: در سواحل دریای خزر کاهش دمای حدود ۷ تا ۱۰ درجه‌ای پیش‌بینی می‌شود و در مناطق غربی، شمال غربی، البرز و زاگرس نیز افت دما رخ خواهد داد. همچنین دمای هوای تهران حدود ۵ تا ۶ درجه کاهش پیدا می‌کند.

تاجبخش ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در اواسط هفته شرایط دمایی در برخی مناطق کشور سردتر از روزهای گذشته باشد، اما از روزهای پنجشنبه و جمعه به بعد، با استقرار جوی پایدار، بارندگی قابل‌توجهی در حدود یک هفته تا ۱۰ روز آینده پیش‌بینی نمی‌شود و دما نیز به‌تدریج افزایش خواهد یافت.