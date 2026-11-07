شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش نیافتن اعتبار کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتبار کالابرگ در کنار یارانه نقدی باعث افزایش امنیت مالی و غذایی خانواده‌های کم‌درآمد می‌شود و امکان خرید کالا‌های ضروری را برای خانوار‌ها فراهم می‌سازد. اما به تازگی افزایش اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی با هدف کاهش فشار اقتصادی و حمایت از دهک‌های پایین‌تر به تصویب رسید.
اما شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش نیافتن اعتبار کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر خدمت شما، از شما خواهشمندم پیگیری کنید چرا افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالا برگ برای خانوار بنده که فرزند معلول تحت پوشش بهزیستی دارم و هم خودم بیمار خاص دارم و از کار افتاده هستم و پیامک خود اظهاری را دریافت کردم و ثبت نام را هم انجام دادم مبلغ کالا برگ بدون افزایش واریز شده با تشکر

برچسب ها: طرح کالابرگ ، سوژه خبری ، اعتبارکافی
خبرهای مرتبط
گلایه شهروندان از ارائه نشدن کالابرگ در میادین میوه و تره بار
گلایه برخی از خانوار‌ها برای افزایش نیافتن اعتبار کالابرگ
گلایه برخی از خانوارها از حذف افزایش مبلغ کالابرگ
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
بارش رحمت الهی بر آستان مقدس حضرت معصومه (س) + عکس
گوشه‌هایی از هوای بارانی برخی از نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها
نمایی از هوای بارانی فولادشهر + فیلم
تاخیر در واریز افزایش کالابرگ آبان پیگیری شد
گلایه برخی از خانوار‌ها از افزایش نیافتن مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
بارش باران پاییزی در معمولان به روایت شهروندخبرنگار
برگزاری محفل قرآنی به یاد شهدا در نهاوند + فیلم و عکس
وداع جانسوز آران و بیدگلی‌ها با شهید گمنام + فیلم