باشگاه خبرنگاران جوان - اعتبار کالابرگ در کنار یارانه نقدی باعث افزایش امنیت مالی و غذایی خانواده‌های کم‌درآمد می‌شود و امکان خرید کالا‌های ضروری را برای خانوار‌ها فراهم می‌سازد. اما به تازگی افزایش اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی با هدف کاهش فشار اقتصادی و حمایت از دهک‌های پایین‌تر به تصویب رسید.

اما شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش نیافتن اعتبار کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر خدمت شما، از شما خواهشمندم پیگیری کنید چرا افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالا برگ برای خانوار بنده که فرزند معلول تحت پوشش بهزیستی دارم و هم خودم بیمار خاص دارم و از کار افتاده هستم و پیامک خود اظهاری را دریافت کردم و ثبت نام را هم انجام دادم مبلغ کالا برگ بدون افزایش واریز شده با تشکر