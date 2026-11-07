مدیرکل راه و شهرسازی فارس از اصلاح ضوابط طرح تفصیلی شیراز و مجاز شدن ارتفاع طبقات مسکونی تا ۳.۵ متر با هدف بهبود کیفیت فضایی و کاهش تخلفات ساختمانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: با اصلاح ضوابط طرح تفصیلی شهر شیراز، ارتفاع طبقات مسکونی تا ۳۵۰ سانتی‌متر مجاز شد تا فضای داخلی واحد‌های مسکونی از شرایط مناسب‌تری برخوردار شود.

او گفت: اصلاح برخی از بند‌های ضوابط طرح تفصیلی شهر شیراز در کمیسیون ماده ۵ استان فارس، با هدف به‌روزرسانی مقررات و انطباق بیشتر آنها با شرایط فنی و اجرایی ساخت‌وساز، مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس افزود: یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام‌شده، بازنگری در ضابطه ارتفاع طبقات ساختمان‌های مسکونی است که بر اساس آن، ارتفاع طبقات مسکونی تا ۳۵۰ سانتی‌متر مجاز خواهد بود.

عبدالهی بیان کرد: در ضوابط پیشین، محدودیت ارتفاع طبقات در برخی موارد باعث می‌شد پس از در نظر گرفتن ضخامت سقف، سازه، تأسیسات و سایر الزامات اجرایی، ارتفاع مفید فضای داخلی واحد‌ها کاهش پیدا کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس ادامه داد: افزایش ارتفاع طبقات به ۳۵۰ سانتی‌متر این امکان را فراهم می‌کند که ارتفاع مفید مناسب‌تری در فضای داخلی ساختمان‌ها تأمین شود و نیاز‌های فنی پروژه نیز بدون درخواست افزایش ارتفاع خارج از ضوابط، در مرحله طراحی پیش‌بینی شود.

او گفت: این اصلاح می‌تواند ضمن بهبود شرایط فضایی واحد‌های مسکونی، زمینه کاهش برخی تخلفات ساختمانی ناشی از محدودیت ارتفاع در ضوابط قبلی را نیز فراهم کند.

عبدالهی با تأکید بر ضرورت بازنگری مستمر مقررات شهرسازی اظهار داشت: ضوابط طرح‌های توسعه شهری باید متناسب با شرایط روز و واقعیت‌های ساخت‌وساز تنظیم شوند. در این مسیر تلاش می‌کنیم ضمن حفظ اصول شهرسازی، مقرراتی کاربردی‌تر و منطبق‌تر با شرایط اجرایی پروژه‌ها تدوین و اصلاح شود.

منبع: راه و شهرسازی فارس